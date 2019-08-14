容祖兒犧牲假期補場 臨時拉張信哲上台唱

前日本來是容祖兒的假期，但為了補償首日的觀衆，所以犧牲了休息，免費演出一場。

容祖兒為首場演出的舞台故障而免費補場給觀衆，所以沒預先邀請嘉賓，臨時拉了在觀衆席的張信哲（左）上台。

【明報專訊】容祖兒紅館演唱會前晚第8場，本來是祖兒的休息日，但首演時舞台故障，觀眾未能欣賞到完整的舞台效果，所以祖兒放棄休息，寧願補場演出，前晚九成九觀眾沒放棄機會，再次入場。祖兒見到入座率如此高，眼泛淚光向觀眾說：「不知為何，今晚特別感動！」之後又說﹕「今晚是個很特別的晚上，特別場，未試過一張飛可以睇兩次！」

娛樂組

祖兒笑言觀眾看頭場是「拉闊」，沒有特別製作，以歌會友，這晚才是紅館，來自英國的名師Es Devlin設計舞台，她為很多國際巨星設計過演唱會舞台，包括Beyonce、Lady Gaga和Katy Perry等， 祖兒表示很開心能夠成為Es Devlin第一個亞洲區合作的歌手。

唱歌不是張家輝強項

前晚捧場的包括老闆楊受成、張家輝等，由於是特別場，祖兒沒預嘉賓，臨時看台下有什麼圈中朋友能上台。她對歌迷說︰「第一晚嘉賓是張學友，大家都記得，不會以為今晚都是他吧？神怎會連續兩次來跟你們玩？不要傻，哈哈。張學友就無，張學友細佬就在場，張家輝！」

觀眾起哄要張家輝上台，祖兒解圍說，唱歌不是家輝強項，叫同在台下的台灣歌手張信哲上台，他嚇了一跳，不停耍手說沒準備，但最後推辭不了祖兒及觀眾的熱情。祖兒笑張信哲一身粉紅色，明顯已準備好。觀眾齊聲讚張信哲「帥」，他笑道：「我承認帥，但我沒準備。」兩人合唱《愛如潮水》，祖兒未夠喉，拉着不讓他走，要張信哲唱多一曲，兩人之後再多唱一首《習慣失戀》。

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