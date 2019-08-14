任賢齊狂打張家輝：好心痛

【明報專訊】張家輝、任賢齊（小齊）早前為電影《沉默的證人》宣傳。小齊表示15年前跟張家輝合作電影《大事件》，彼此對手戲不多，今次他扮演反派，戲中不斷狙擊演法醫的張家輝，合作開心和過癮，從對方的演繹鋪排、眼神、說話方式學到很多，最難忘是結局的打鬥戲雖難度不高，但好心痛，「我抽起家輝掟落枱，再踢他落地，原本導演拍完一次已收貨，但家輝要求高，嫌我細力，要求再拍，我打到不忍心，打在佢身痛在我心。家輝拍《大事件》的撞車戲沒用替身，15年後一樣親身上陣拍動作戲 ，令我好佩服」。

張家輝：我不是傻的

張家輝稱拍動作戲難免碰撞損傷，但並無大礙，拍攝前會評估過，認為有把握應付才做，「我不是傻的，做演員經驗多，發覺被打和打人要互相配合」。張家輝稱小齊在戲中打勻全部人，過足癮。小齊笑言都遇過家輝還擊，要「硬食」花樽擲頭，「好彩拍之前家輝跟我研究，用什麼角度擲花樽令我減少痛楚，花樽又爆得靚」。

兩人表示今次跟荷李活導演雷尼哈林（Renny Harlin）合作，見識到外國人拍戲好有規劃，包括觀眾的娛樂計算，但某些場口未必連接，就需要溝通，相對拍本地創作較隨意。

場地：海洋公園萬豪酒店

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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