處男個唱返璞歸真 蔡一傑：溫文爾雅無妖味

【明報專訊】蔡一傑首個個人音樂會《Remus Choy Onederful Live Show》將於10月26至28日假灣仔伊館舉行，昨日舉行記者會。傑仔透露今次處男音樂會棄勁歌熱舞和誇張的珠片衫，會反璞歸真，做一個沒「妖味」、以音樂為主的音樂會，呈現蔡一傑另一面。他為穿華麗禮服需要收身，「終於有自己的個人音樂會，感覺像結婚」。

騷內涵不「賣肉」

傑仔表示今次會唱很多自己的歌曲，包括30多年前未公開唱過的處男獨唱歌《超時空戀人》。問還有什麼處男東西？他說：「會溫文爾雅，展現文靜的一面。（沒跳舞？）以前跳得太多，今次會與12名頂尖級音樂人合作，令音樂性更豐富。我揀選6、7名女歌手的歌曲，挑戰高音，其中有師父梅艷芳的歌。」很多歌迷期待傑仔騷肌，但今次欠奉，他笑說：「不是次次都要賣肉救母，今次騷內涵，會唱4國語言，時間允許的話，會多唱一種語言的歌。」

傑仔6名好友拍短片送祝福，分別是伍詠薇、阮小儀、王菀之、關心妍、楊千嬅及鄭欣宜，以及播出傑仔之前赴日本拍宣傳的片段。傑仔在宣傳片奉獻出多個第一次，包括當新郎哥，傑仔笑稱人一世物一世，當然要嘗試做新郎哥的滋味！大會又安排一名小男孩代表送花給傑仔，小孩吻傑仔兩次。傑仔自爆渴望有自己的小孩，「我也希望自己是處男，和有一個那麼趣緻的囝囝」。

記者：柯美