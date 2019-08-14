Katy Perry涉性騷擾男模

【明報專訊】美國樂壇天后Katy Perry最近可說諸事不順，先是數年前的大熱歌曲《Dark Horse》被裁定抄襲，她個人賠償了55萬美元（約429萬港元），前日她再遭一名男模特兒投訴她性騷擾。

據報道，現年38歲的男模特兒Josh Kloss曾與Katy Perry在《Teenage Dream》的MV中合作，他在社交網撰文指拍攝MV期間，Katy非常無禮，說在MV中要吻他，感覺很「惡心」，之後又邀請他到脫衣舞俱樂部，但他拒絕。2014年他在加州參加一個朋友的派對，再次碰到Katy，Josh表示兩人當時禮貌擁抱，但當他準備跟朋友介紹Katy時，對方卻脫下他的褲子及內褲，讓他的性器官暴露於衆人面前，Josh稱他當時感到既可憐又尷尬。

據報當年主辦派對的是形象設計師Johnny Wujek，他獲悉Josh對Katy的指控後，立刻否認並留言反擊對方， 「我絕不容許你如此指控我的朋友」，更罵他「胡說八道」。另外，大批Katy的粉絲也湧到Josh的社交網留言，維護偶像。不過Josh毫不退縮，聲稱他曾跟真人騷女星Kris Jenner和Kim Kardashian母女合作，她們雖然跟Katy同樣強勢，但對他卻非常尊重，不會讓他產生如「男妓」的感覺。