楊千嬅孫耀威拒「獨」害 全國政協成龍央視受訪：愛國愛鄉

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引起的風波愈演愈烈，示威遊行多次爆發警民衝突，機場連續兩天有示威，取消逾500航班。前晚機場發生內地記者和遊客被圍攻，其中一人遭索帶綑綁雙手，國務院港澳辦發言人徐露穎昨日對此表示極大憤慨和強烈譴責。內地藝人黃曉明、李冰冰，在內地發展的香港導演陳嘉上、前無綫藝人馬賽等，分別在微博予以譴責。身為全國政協委員的成龍，接受央視訪問時表示，對現今香港的情况表示痛心和憂心，強調自己愛國家及香港，期待香港盡快恢復安寧。楊千嬅的經理人公司發聲明反駁她是「港獨」的攻擊言論，孫耀威亦拍片表明反對「港獨」或傷害香港的行為。

內地《環球時報》記者付國豪前晚在香港機場被人綁手及粗暴對待，引來不少譴責聲音。付國豪曾高呼：「我支持香港警察，你們可以打我了。」昨日《人民日報》在微博上載該句說話，不少圈中人轉發支持，包括內地藝人黃曉明、李冰冰、鹿晗、趙文卓，以及前韓團Wanna One現正在大陸發展的台灣成員賴冠霖等，黃曉明留言：「#我也支持香港警察 #相信政府，相信國家，不傳播仇恨，但譴責暴力！」陳嘉上發文：「看完視頻又有誰能不氣？又有誰能不佩服他？這次暴力只會更暴露這些暴徒的無知和暴力發泄的本質。作為香港人我完全不能接受。要分裂中國，這些人沒有資格。氣得睡不着了。」馬賽斥責：「在香港會發生同胞對同胞如此泯滅人性的事情，此等惡行這早已超過了和平示威，表達訴求！和恐怖分子沒兩樣了！新聞讓人痛心！為香港的前途擔憂！這再也不是我認識的法制健全穩定繁榮的香港！」

內地藝人：支持香港警察

早前有人將國旗除下丟落維港，央視在微博發起的「五星紅旗有14億護旗手」行動，成龍有轉發表示支持。回歸前曾拍過多齣《警察故事》的他近日接受央視訪問，說看到香港最近發生的事好痛心及憂心。他自稱這些年去過很多不同國家，五星紅旗在全世界都受到尊重，他也深切感受到安全、穩定、和平，就像空氣一樣，只有失去了，才會知道它的珍貴。他說：「香港是我的出生地，也是我的家鄉，中國是我的國家，我愛我的國家，我愛我的家鄉，真的期待香港盡快能恢復安寧。」

楊千嬅强調「中國香港」出生

楊千嬅的經理人公司昨日發嚴正聲明指出生於中國香港的千嬅：「一直一心擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。近日網上有多篇不實報道及惡意人身攻擊信息，捏造和散佈楊千嬅為港獨人士之謠言給予最堅決的反對和強烈的憤慨。楊千嬅一直深愛中國，深愛香港。」聲明要求停止傳播有關對楊千嬅不實言論，並保留法律追究權利。千嬅在微博轉發聲明，並留言：「我在香港出生及長大，我愛這片土地，也熱愛我的祖國。我相信明天會更好」。

孫耀威：香港已經回歸祖國超過20年

孫耀威亦拍片嚴肅表示：「對於最近香港發生的事情，我覺得非常心痛和不開心，香港已經回歸祖國超過20年，我對所有『港獨』或者是傷害香港、傷害中國的言論和行為，我是非常的反對，希望大家繼續幫香港加油，讓香港可以早日恢復平靜，香港市民可以安居樂業地生活下去，謝謝。」

娛樂組

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