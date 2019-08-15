Twins擔任嘉賓爆容祖兒多人追

【明報專訊】容祖兒前晚於紅館舉行第9場演唱會，請來好姊妹Twins及好兄弟關智斌擔任嘉賓，Twins爆祖兒超多人想追求，只要祖兒答應，隨時有個好歸宿。關智斌宣布9月14日紅館演唱會已爆滿，決定加開9月13日，合共兩場。

關智斌紅館騷加場

祖兒以重量級女子組合介紹Twins出場，說她們一齊長大，經歷好多，然後唱《風箏與風》請Twins上台，她們再合唱《大紅大紫》，全場哄動。蔡卓妍（阿Sa）說帶大禮來送給祖兒，爆祖兒好多人追，前日已經有幾個。祖兒嚇一嚇，鍾欣潼（阿嬌）反問：「你係咪想講日本嗰個？」阿Sa問是否真的講得？祖兒搶答說要掩着Twins把口，指觀眾不想聽她的緋聞。祖兒還威脅說：「你試下再講，我攞對鞋塞住你個嘴。」阿Sa不肯罷休：「做乜啫！我想話好多人鍾意你，但你未同人開始就終止關係。」祖兒稱要專注事業，如果拍拖怎能做這麼精彩的演唱會？阿Sa再問觀眾：「大家都好想祖兒搵到個好歸宿，係咪先？」全場起哄認同，祖兒低頭扮怕醜：「我真係龜縮。」

她們之後介紹關智斌出場，4人合唱《 死性不改》，全場high爆。關智斌表現興奮，高舉勝利手勢大叫宣布演唱會加場！阿嬌老公賴弘國前晚亦在台下欣賞。

娛樂組

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