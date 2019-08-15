夏萍梁舜燕相繼離世 汪明荃：是我們的損失

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、陳山聰前晚錄影節目《娛樂大家》，對於兩名前輩夏萍及梁舜燕（Lily）相繼離世，阿姐感到好傷心。她讚揚Lily姐是女性榜樣，她待人接物及衣著打扮，都受到Lily姐影響。夏萍姐亦是她十分尊重的前輩，讚她敢作敢為。陳山聰憶起不久前才與Lily姐合演《唐人街》，不禁眼泛淚光，希望Lily姐早日安息。

對於梁舜燕的離世，汪明荃表示感到很突然，她上周才接獲Lily姐入院消息，未及問其家人，已收到對方離世消息。阿姐說Lily姐看着她長大，「我1967年接受麗的訓練班培訓，當時Lily姐已是大明星，大家視她為偶像，覺得她很叻，每次出來都打扮得大方斯文。Lily姐對我有很多影響，如待人接物，以及每次出來都打扮得很高貴。」後來兩人分別加入無綫，但多年來拍劇做對手機會不多，「聽同事說Lily姐很敬業樂業，就算大家捱通宵，不顧儀態瞓梳化，但她不會，保持一貫作風。」

讚Lily姐是女性榜樣

阿姐形容Lily姐是女性榜樣，大讚Lily姐無論家庭、事業都非常成功，亦深得平輩及後輩尊敬。她上一次見Lily姐是去年出席對方壽宴，很多朋友到賀，相信Lily當日很開心和安慰。她會問候Lily姐家人，屆時如在香港一定到靈堂致祭。

談到另一名演藝界前輩夏萍上周離世，阿姐表示有跟夏萍姐拍過劇，很懷念對方以前所拍的粵語片，「覺得她年輕時很靚，敢作敢為，而且多年來一直為演藝事業奮鬥和堅持，我很尊重她。所以突然間失去兩名好前輩，真是很傷心難過，是我們的損失」。

陳山聰眼泛淚光

另外，近年與Lily姐合演《同盟》及《唐人街》的陳山聰，對於Lily姐的離世感到很突然，「《唐》劇是兩個月前才拍完，上周王君馨在群組說知道Lily姐身體不適，想約時間送上果籃慰問，豈料前日收到噩耗，大家都很不開心。」

問到與Lily姐的難忘回憶？他眼泛淚光說：「我記得拍《唐》時，她每次見到我都話我瘦了很多，讚我現在很有型。她會記得每一名同事，是很值得我們尊敬的前輩，很多拍攝時畫面仍歷歷在目，希望她早登極樂和安息。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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