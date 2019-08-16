梁靜茹驚傳結束9年婚姻 閨密范瑋琪：兩年前已知情

【明報專訊】41歲「情歌天后」梁靜茹與富商丈夫趙元同（Tony）於2010年2月結婚，育有5歲兒子趙奕晨（Anderson），一直給人恩愛幸福感覺。昨日突然驚傳他們已簽字離婚，結束9年婚姻。有傳因趙元同與前女員工有婚外情，導致婚變。趙元同向台灣傳媒否認有外遇及離婚，但梁靜茹的經理人回應卻以「藝人私事不予回應」，未有直接否認。范瑋琪（范范）被指之前已得知好姊妹婚變，她的經理人承認范范早在兩年前就已經知情，知道目前雙方是朋友關係。這番回應，令梁靜茹的婚變消息更加傳得沸沸揚揚。

娛樂組

梁靜茹與趙元同結婚9年，今年農曆新年還一起到馬爾代夫慶祝結婚周年紀念，是圈中的恩愛夫妻。昨日驚爆他們婚變消息，震驚娛樂圈。有傳梁靜茹不滿趙元同疑跟前女員工有婚外情，心灰意冷下決定離婚。消息指他們已簽字結束婚姻關係，兒子會共同撫養。

趙元同否認婚外情：一切是誤會

台灣傳媒向趙元同求證時，他稱沒有外遇，亦沒有離婚，只說夫妻難免有吵架。他說：「一切都是誤會，每對夫妻都有自己的問題，沒有簽字，報道內容不實，不知爆料者是誰，沒有他說的這麼誇張。」梁靜茹的經理人只透過短訊回應：「藝人私事不予回應，謝謝關心。」未有直接否認。加上有指梁靜茹的閨密范瑋琪透過經理人表示「兩年前就知情」，稱兩人現在還是朋友，令婚變傳聞更囂塵上。

過往梁靜茹與趙元同經常恩愛出雙入對，梁靜茹開演唱會，趙元同會帶兒子捧場。不過梁靜茹已有一段時間未有在社交網曬夫妻合照，又有指趙元同最後一次點讚關於梁靜茹的消息，已是今年4月的事，似有迹可尋。

演唱會上求婚 5年前誕兒子趙奕晨

梁靜茹出道多年，緋聞不多，最矚目是與五月天成員瑪莎的4年戀情。之後在經理人介紹下認識趙元同，兩人都喜愛美食及旅行，很快墮入愛河。2009年於梁靜茹的演唱會上，趙元同拿着價值約20萬港元的鑽石戒指向她求婚，令梁靜茹感動點頭答應，兩人於2010年2月結婚，2014年4月梁靜茹誕下兒子趙奕晨（Anderson）。

曾戲言夫妻感情要買冰箱保鮮

梁靜茹今年5月出席新專輯宣傳時，被問夫妻感情如何保鮮？她笑說：「買好一點的冰箱！」再被問如跟丈夫吵架會否唱情歌？她當時說吵架應該唱不出歌來，多靠吃美食。日前她出席活動，被問七夕情人節會否跟丈夫慶祝，她說要工作沒特別計劃，唱情歌先照顧歌迷。