胡定欣墮馬無有怕 譚俊彥驚囡囡暗戀張振朗

【明報專訊】譚俊彥、胡定欣、張振朗、張國強及黃子恆等昨日宣傳劇集《包青天再起風雲》，與一班小朋友玩遊戲，為「開封府」選接班人。胡定欣玩遊戲時被氣球爆破嚇到花容失色。她表示向來驚玩這類遊戲，爆破時左手手腕有損傷，但最緊要開心。不怕整損靚樣？她笑說：「有得揀我會揀不玩，但宣傳要出心出力。」她嫌劇中打戲不夠喉，其中有場策騎馬匹的戲分，因韁繩斷掉而整個人飛落地，幸沒有大礙，她稱拍動作戲意外難免，沒得驚。

譚俊彥爆4歲女兒喜歡現場一名小男演員，他認識對方的爸爸。那麼快為女兒揀男友？他笑說要培養女兒看靚仔：「如果她暗戀張振朗我會驚，因之前她致電給我說找張振朗，不是找我。還有何廣沛，我將他們列為黑名單。」

談到同劇梁舜燕（Lily姐）日前離世，譚俊彥表示心情沉重，「我經常跟張國強講笑，說全公司唯一可以送回家的女演員只有Lily姐。她拍此劇時身體已不太好，希望她一路好走，很掛住她」。胡定欣近年拍《城寨英雄》及《同盟》跟Lily姐合作，大讚對方敬業，拍到凌晨也堅持開工，「我問她不辛苦嗎？她說很喜歡拍戲，寧願夜瞓去配合開工時間」。

張國強趕返港伴夏萍最後一程

資深演員夏萍日前離世，張國強趕返港陪對方走最後一程，見夏萍姐走得安詳，所有後人在身邊陪伴，都覺得安慰，自己的心情仍未平復。他表示夏萍身後事由契仔林家棟打點，由他協助，亦有演藝人協會幫手，相信會辦得風風光光。他說：「夏萍姐人緣好，跟她相處很開心，她常鼓勵後輩，是值得尊敬的老藝術家，很有緣跟她相處，很難得。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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