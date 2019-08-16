水行俠不敵夏威夷警察？ 積遜莫瑪示威「被捕」真相曝光

積遜莫瑪（左）返回夏威夷老家，反對當地興建巨型望遠鏡，曾跟他合演《正義聯盟》的艾薩米勒（右）亦來聲援。

【明報專訊】本月初慶祝40歲生日的DC超級英雄片《水行俠》男主角積遜莫瑪（Jason Momoa），為了阻止家鄉夏威夷「聖山」Mauna Kea興建巨型天文望遠鏡，親身參與示威活動，前日在社交媒體Twitter卻瘋傳一張他遭當地警察「拘捕」的照片，惹起全球粉絲和環保分子的關注，幸好事後證實虛驚一場，究竟積遜莫瑪跟警員之間有何關係？

Mauna Kea是夏威夷群島上最高山峰，海拔高達4205米，由於氣候乾燥，加上人迹罕至，全年有超過300個以上的晴夜，因此被視為天文觀測者的「聖地」。自2014年起，中美多國合資14億美元（約109億港元）在當地興建一座30米望遠鏡（簡稱TMT），被指嚴重破壞自然環境，當地居民發起保護「聖山」運動，阻止興建計劃。

居民發起保護「聖山」運動

隨着「水行俠」積遜莫瑪早前加入抗議行列，並透過社交媒體Instagram上載他到場為示威者打氣的照片，加上《正義聯盟》扮演「閃電俠」的艾薩米勒（Ezra Miller）亦趕來聲援，事件引起全球粉絲關注，成為國際矚目的新聞。

積遜莫瑪日前開玩笑說，《水行俠》續集將無法開拍，原因是他為阻止建築商破壞大自然，已遭推土機輾過。言猶在耳，前日在社交媒體Twitter瘋傳一張積遜莫瑪被捕的照片，相中他被4名夏威夷警察逮捕，雙手更被反鎖，令粉絲非常擔心他的安危。

事件曝光後，有知情人士隨即出面澄清，原來4名警員都是積遜莫瑪的粉絲，積遜亦配合對方，故意擺出被捕的姿態拍照。另有網民表示，這些警員都是夏威夷人，「身在曹營心在漢」，同樣反對在Mauna Kea興建望遠鏡，所以不會拘捕積遜莫瑪。

事實上，《水行俠2》（Aquaman 2）繼續由上集導演溫子仁（James Wan）操刀，將會按照原定計劃在2022年12月上映。