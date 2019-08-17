藝能製作發聲明澄清：阿倫無上ViuTV談致富心得

阿倫昨日上載自拍照，在他背後有小朋友正在做功課。（網上圖片）

【明報專訊】譚詠麟（阿倫）所屬的經理人公司「藝能製作」昨日發聲明，稱網上關於阿倫曾接受ViuTV節目訪問時分享建設財富心得全屬失實報道。

近日社交平台流傳阿倫接受ViuTV節目《Interviu》主持羅沛琪的訪問內容，指阿倫講解Bitcoin Future的新加密貨幣自動交易系統。藝能的公開聲明指阿倫從未接受有關節目的訪問，亦沒有分享過有關內容，對有關失實報道保留一切法律追究權利。

ViuTV：訪問從沒發生

ViuTV昨日亦發聲明澄清，內容如下：「就最近有若干社交媒體及網站流傳有不同人士曾接受ViuTV節目《Interviu》訪問，本台鄭重聲明流傳的訪問從沒發生，內容全屬虛假，該節目亦從沒有播出文內所指關於bitcoin投資的訪談。本台對發放該虛假信息的機構或個人保留所有法律追究的權利。」據了解，《Interviu》是娛樂節目，網上流傳阿倫與主持的對話完全是虛構。

阿倫：把知識豐富自己

阿倫昨日在微博分享數張自拍照，其中一張拍到他背後正在做功課的小朋友。阿倫留言︰「星期五的早晨，享受恬靜和拾回兒時的感覺。此時、此刻、此情、此景，小朋友加油！把知識豐富自己！」​

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