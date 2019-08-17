聲援香港示威者 《屍殺列車》金義聖遭內地網民圍攻

內地網民「圍攻」金義聖的Instagram，後者於是祭出六四時著名的「坦克人」照片，又留言表示「好的，請告訴我這是什麼事」，惡意留言隨即像幽靈見到十字架似的消失了。

【明報專訊】反修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，警民衝突不斷升級，中港台藝人紛紛表態「愛國愛港」、「止暴制亂」，韓片《屍殺列車》53歲男星金義聖則透過社交媒體Instagram（IG）支持港人和平示威，結果惹來大批內地網民留言圍攻；另一方面，年僅19歲的日本女星永野芽郁穿著印有香港區旗的T恤亮相綜藝節目，同樣在微博引起熱議。

曾演韓片《屍殺列車》及韓劇《阿斯達年代記》而為港迷熟悉的金義聖，早在6月17日已率先透過IG上載兩張港人遊行的黑白照片，並留言：「我為你們感到驕傲。」本月7日再表態支持：「你並不孤單，我們與你同行。」隨着示威衝突持續，前日他再發聲：「我們都看着你，為你祈禱。」不少香港網民留言致謝，並錄得2.6萬人讚好；同時惹來大批內地網民指摘，雙方掀起罵戰。

金義聖IG遭「洗版」

內地網民分別以簡體中文及英文留言：「香港永遠都是中國的一部分。」「關你這韓國人什麼事？」由於IG遭到「洗版」，金義聖不單親自回應，更上載六四時有民眾以身體抵擋坦克車的經典「坦克人」照片，反問內地網民：「好的，請告訴我這是什麼事。」此圖一出，所有劣評迅即消失。

另一方面，童星出身的日劇《3年A班》女星永野芽郁亦捲入類似風波，話說她跟新田真劍佑為宣傳下周五開畫的動畫電影《二之國》，齊齊現身綜藝節目《人間觀察》扮鬼扮馬，永野芽郁穿著印有香港區旗的黑色T恤，假扮成收音師，新田真劍佑則偽裝助理編導，搞甚搞笑。

永野芽郁著香港區旗黑色T恤

節目播出後，隨即惹起微博上的內地網民熱議，有人認為：「這個敏感時期，很容易引起誤解。」亦有人問：「所以她是站在哪邊？」不過，亦有網民認為永野芽郁的打扮沒有問題，大家毋須過分解讀。