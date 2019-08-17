《白宮淪陷3︰天使淪陷》 止暴制亂

丹尼赫斯頓飾演退役軍人，跟謝拉畢拿關係亦敵亦友。

在過去兩集，謝拉畢拿（左）與摩根費曼（右）同場演出機會不多，直至今集才有較多對手戲。

謝拉畢拿在《天使淪陷》不單要應付連場動作戲，他跟妻女和老父的感情戲其實更有發揮，絕對是文武兼備。

【明報專訊】身為荷李活動作片巨星，至少要擁有一個賣座保證系列，例如湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊》、奇洛李維斯（Keanu Reeves）的《殺神John Wick 3》等，才配得起這塊金漆招牌。憑《戰狼300》成名的謝拉畢拿（Gerard Butler），雖然產量甚豐，卻再無代表作，直至《白宮淪陷》終於拍成三部曲，他能否順利登上動作巨星寶座？新片《白宮淪陷3︰天使淪陷》（Angel Has Fallen）將會成為關鍵。

由《白宮淪陷》、《倫敦淪陷》到本月底開畫的第3集《天使淪陷》，不單見證謝拉畢拿入行20年的變化，更是《淪陷》系列能否繼續拍下去的指標。回顧過去兩集，全球票房分別錄得1.7億及2億美元（約13.2億及15.6億港元），成績不過不失，加上每集都換新導演，令到整個系列的連貫性，難免受到質疑。

特工天使

《天使淪陷》改由動作指導出身的《毒火線》導演雷羅曼禾夫（Ric Roman Waugh）接棒，他抗拒濫用電腦CG技術，擅拍真材實料的搏擊和爆炸場面，身兼監製與男主角的謝拉畢拿表示，早在拍攝前作《奉公守法》，已曾邀請對方合作，雖然最終失諸交臂，卻為《天使淪陷》埋下契機。

新片取名「天使」，所指正是一直拚命守護美國總統的最強特工米克班寧。謝拉畢拿已是第3次演繹此角色，可謂工多藝熟；而美國總統則由阿朗艾克（Aaron Eckhart），換上82歲的摩根費曼（Morgan Freeman），他的身分由前兩集的國務卿、副總統，今集終於「坐正」，跟謝拉畢拿亦師亦友的關係亦變得更親密和重要。

緝兇脫嫌

《白宮淪陷3︰天使淪陷》講述美國總統遭到恐襲後重傷昏迷，隨行特工全部命喪於無人機的瘋狂轟炸下，唯獨貼身保護總統的米克班寧大難不死，加上他的離岸銀行戶口無端收到俄羅斯政府一筆巨額存款，令到行刺總統的矛頭，全部指向這位「守護天使」，令他百辭莫辯。

為了洗脫嫌疑，緝拿真兇，防止總統再受襲擊，米克班寧甘願淪為全國通緝犯，一方面要避開珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）扮演FBI高層的追捕，同時間亦向尼克諾特（Nick Nolte）飾演斷絕來往多年的父親兼越戰退役老兵求助，藉此帶出新片的重要訊息：反戰和親情的重要性。

選擇家庭

米克班寧不滿老父拋妻棄子，後者沉默多年，如今終於承認，戰爭影響情緒，離群獨居才是對家人的最佳補償，又批評兒子繼續為政府賣命：「越戰和伊拉克戰爭有何分別？」一針見血地道出父子倆都受到美國開戰的影響，幸好二人互訴心聲後，總算冰釋前嫌。

正如《洛奇》、《第一滴血》等經典動作片主角一樣，米克班寧亦有英雄遲暮的一天，經過連年征戰，身心俱疲，他面臨人生最重要的抉擇，就是在工作與家庭之間，終於選擇後者，於是向總統申請署任特勤局局長，美其名是升職，事實卻是退下火線，由武將變成文職，究竟總統會否「放人」？正好為開拍第4集埋下伏線。

文：張晴