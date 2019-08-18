劉德華做嘉賓自認「好色」 容祖兒又攬又摸面紅嗌救命

【明報專訊】容祖兒紅館演唱會前晚舉行第12場，過去11場出現的嘉賓皆是重量級，有歌神張學友、天后楊千嬅，還有影帝古天樂現身舞台唱跳《今期流行》令觀眾瘋狂。前晚擔任嘉賓的是劉德華，容祖兒在台上真正開心到暈，飛身撲向華仔攬攬，又要求摸面與拖手唱歌。華仔面對「細路女」祖兒，表現幽默，自爆2014年「好色」錯過跟祖兒同台攞獎，他約定祖兒2024年再一齊攞獎。

容祖兒前晚的紅館演唱會特別換了新歌衫迎特別嘉賓劉德華，是價值30萬港元的Celine珠片裙，她是全球首個藝人穿著的。祖兒介紹華仔出場時說：「這個嘉賓一點不簡單，我稱不上跟他好好朋友，因為他在我心目中是遙不可及，早早超越了偶像，是我學習的榜樣，他做事認真，待人接物及對身邊所有人無微不至，總之他叫我行東、我不會行南，他叫我坐、我不會企！好榮幸邀請到他上來我這個舞台，請大家以最熱烈掌聲歡迎我的VIP！」

自爆與初戀睇華仔演唱會

音樂響起，容祖兒唱出華仔的《謝謝你的愛》，觀眾即時起哄。華仔上台後，祖兒馬上飛撲上前，攬到他實一實不肯放手，然後面紅紅叫道：「好近呀，救命呀！我想暈低。」華仔笑住回應：「我好少抱這麼後生的女生。」祖兒再問：「為什麼你這麼靚仔？」華仔說：「我天生，好多時都同人講，唱歌跳舞可以勤力去練，但靚仔真的不能練。」

容祖兒對住華仔「心心眼」沒有掩飾，她問：「我可不可以摸你一吓？」然後伸手摸華仔塊面，引得觀眾大叫。華仔問祖兒：「為什麼請我做嘉賓？你都不是我的年代。」祖兒說：「你不記得？我們有一年一齊攞獎。」華仔笑稱：「記得，我好似帶住個女去攞獎一樣。2004年？還是哪一年？」祖兒再說：「我想告訴你，我第一次入紅館睇演唱會，就是看你的《夏日Fiesta演唱會》，和我的初戀。」華仔再說：「哦，當年我見到個嘴唇厚厚，同個男仔不知道在做什麼那個。」祖兒笑言當年最多是拖手仔， 沒有親吻。她又說：「我一直覺得，你首《開心的馬騮》是唱給我聽，因為我屬馬騮！」她清唱《開心的馬騮》給華仔聽，還配合舞蹈，華仔也忍不住笑。

祖兒笑問：忙繁殖下一代？

華仔告訴祖兒為何答應做嘉賓，他說：「2004年我們一齊拿過一次大獎。我本來希望2014年又可以一齊拿，我2013年已經開始準備，不過那年好忙，因為我『好色』。」聽得祖兒一頭霧水：「什麼好色？你怎會？你這麼勤力，哦，你講你好忙繁殖下一代呀？」華仔說：「是的，搞了個『小龍女』出來。所以2024年啦！再一齊攞獎，你不用等我，我趕緊上來！另外，我個女說，你來看我演唱會時由頭跳到落尾沒有停，其實你不止開18場，可以開夠28、38場。」祖兒再說：「你個女好得意，下次去探望她。」最後兩人合唱《一起走過的日子》作結。

娛樂組

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