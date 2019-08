【明報專訊】陳豪、陳茵媺(Amiee)於2013年結婚,三年抱三,育有兩子一女,細女Camilla也3歲了。

陳豪跟Amiee仍是甜蜜蜜,一家五口熱鬧好幸福,但他們也會撇甩子女享受二人世界的拍拖時間。Amiee在Instagram分享她化妝整頭的照片,透露將要出席一場她期待已久的活動。原來,她這場期待已久的活動就是與老公陳豪二人世界拍拖。Amiee上載她與老公的合照,留言︰「我期待已久的『大事件』,一場我跟我『唯一』的熱情約會。不記得『只有我們』的最後一次是在什麼時候了。」陳豪與Amiee過往也拋愛情金句冧對方,陳豪曾說「She is my queen!」Amiee也有愛的告白「sweetheart ! I'm still crazy about you」兩人如熱戀中!

娛樂組