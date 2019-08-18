姜濤幫《全民造星II》參賽者爭勝

【明報專訊】MIRROR成員姜濤、盧翰霆（Anson Lo）及Super Girls成員陳穎欣 （Yanny），昨日到尖沙嘴出席商場活動。姜濤及Anson Lo均自認是超級英雄電影迷，姜濤最喜歡《蝙蝠俠》中的反派小丑，Anson Lo表示小時候希望做蝙蝠俠，因為這角色很有錢；問二人最想得到什麼超級英雄異能？姜濤說：「時間停止，因為可以瞓多陣，每朝起身都好眼瞓！」Anson Lo認為隱形好正，幻想落街買東西不用特地換衫。

姜濤及Anson Lo表示隊友以分組形式陸續出新歌，年尾會推出MIRROR年度大碟，全體成員都要參與ViuTV節目《全民造星II》，重新比賽多次，Anson Lo說：「花姐話今次好公平，我們輸了會照淘汰，不過沒有說要離隊，亦希望能多幾個新成員。」問姜濤可有信心再勝出？他說：「爭勝心一定有，但是幫新一季參賽者爭勝。不是要自己一定得到什麼名次。」

Yanny《仇老爺爺》多人留意

Yanny第一次在公開場合獨自獻唱，「我不習慣一個人唱歌，原來都ok，起碼在台上沒有瀨尿，因為我是很容易發台瘟的人，和隊友一起會安心點，所以為今次演出，練習了超過50次，早前拍電影、拍劇，很久沒接觸有關音樂的工作」。

Yanny表示早前演出《仇老爺爺》，有很多人留意，感到十分開心，「因為角色是超好女朋友，開頭大家讚到飛起，但到尾3集我和另一個男仔一起後，就被狂鬧，還以粗口留言，觀眾再重看就由第一集開始鬧，不過我都好開心，大家看得那麼投入」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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