錢小豪從影41年開大型派對 港局動盪 一半粉絲「失蹤」

【明報專訊】錢小豪昨晚在沙田舉行從影40周年派對，筵開17席，宴請一班朋友和影迷，邵音音、艾威及元秋等到賀。錢小豪稱其實今年已是入行41年，當年15歲入行，今年已56歲，所以是入行41年才真。他表示這41年認識很多不同地方的粉絲，包括內地、台灣、澳門及馬來西亞等，每年都會抽空到當地搞粉絲聚會，但今年粉絲提議在香港搞這個大型派對，他說：「好開心他們都肯搭飛機來，不過香港最近有些動盪，有一半粉絲因擔心而『失蹤』。」

錢小豪談到入行41年最難忘的事，他稱是讀邵氏訓練班的時候，上了兩個月堂，就被張徹導演揀中做男主角，還幫他改了「小豪」這個名字，他初時很不喜歡，因為倒轉讀就變了「好少錢」，但後來接受了，反而覺得很親切。

兩子現身祝賀老竇

問到兩個兒子是否會到場？錢小豪表示細仔錢穎德一定會到，大仔龐景峰日前還在西班牙，未知返港的飛機會否有延誤。

錢小豪透露細仔將於月底到英國留學，雖然到時會同行，但已經很不捨得，因為之後要相隔4、5個月才能見一次面，所以想借今次的派對，跟兩個仔分享這41年的人生和工作感受。之後龐景峰與錢穎德都有現身派對，3父子一起合照。

「讀書不成因邵音音」

邵音音畀面出席派對，她稱睇住錢小豪入行，大讚他乖仔又孝順。問到有否對錢小豪動過心？她笑稱當年不流行母子戀。小豪在旁笑說：「我當年讀不成書，都是因為音音姐。」

音音姐稱原本要到內地工作，但為了支持小豪便延遲一日才走。小豪聞言即送吻，音音姐呆一呆笑說：「雖然我過了更年期很多年，但小豪一樣咁迷人！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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