老公陳國邦演音樂劇爆喊 羅敏莊：以為佢搶戲

【明報專訊】陳國邦與太太羅敏莊（Mimi）、張紋嘉前晚於香港理工大學賽馬會綜藝館演出一連四場《童話。兒童的心底話》音樂劇，完騷後分享感受。陳國邦與Mimi夫妻檔上陣，女兒陳禛因已開學，第二晚才來捧場。他們不擔心女兒突然要求上台，因她早有演出經驗，對表演不感好奇，到時會乖乖欣賞父母和其他小朋友演出。

陳國邦：想打自己兩巴掌

Mimi爆丈夫演出時突然爆喊，還以為想搶戲，原來是被台詞觸動，證明丈夫為人感性。陳國邦說：「段戲是劇中女兒問我『我是不是你親生？』現實我和陳禛關係好好，但在台上那一刻聽到都湧起愧疚之心，想打自己兩巴掌。如果女兒這樣問，是代表父女相處有問題；不過戲入面的事不會發生在我身上，女兒從小都被鼓勵講心底話，大家沒有隔膜，用愛聯繫。」眼見香港很多家長因忙於外出工作，沒時間陪伴子女，陳國邦感觸又大為無奈，一時情感爆發，控制不到才忍不住喊。Mimi稱小時候有懷疑父母偏心弟弟而說過類似說話，認為小朋友不知道父母聽到後會傷心，所以良好關係要從小建立。

張紋嘉擔心小朋友發台瘟

張紋嘉與一班小朋友合演音樂劇，雖然在後台感覺好嘈吵，但想不到原來小朋友很聰明。喜歡小朋友的她初時擔心未必懂溝通，後來發覺視他們大人般相處便可以。對於首場表現，她承認有出現錯漏，「我對歌詞好執著，受少少情緒影響甩了少少，特別對首場演出更緊張。臨正式演出前綵排，有小朋友突然忘記歌詞，我便想定萬一正式演出時，應該怎樣應付，是另一種緊張」。她擔心小朋友發台瘟，在歌詞方面有些甩漏，稱下次必定執正。又形容合作過程開心，反而從他們學到不少，令自己變回年輕有活力。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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