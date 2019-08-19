武警防暴演習 何韻詩：白色恐怖 不回應五大訴求 黃耀明會繼續出來

何韻詩（中）表示，政府及警方以不正常的手法打壓市民聲音，特首林鄭月娥出來都予人「高高在上、不可一世」的感覺，沒可能要求市民冷靜。（攝影：孫華中）

【明報專訊】黃耀明、何韻詩、阮民安、王宗堯等圈中人昨日參與由民陣發起的「流水式」集會，黃耀明表示，政府一日未回應五大訴求，香港人會繼續上街。對於解放軍介入平定局勢的傳言，他認為是用來恐嚇香港人的手段，如傳言屬實，代表中央政府摧毁一國兩制。何韻詩亦認為解放軍介入平定局勢的傳言是散播恐慌，她認為抗爭路上要有清晰的思考及判斷。阮民安對於不少藝人表態愛國，他指這些人在大是大非情况不站在香港人這邊，亦不用特別留戀。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

黃耀明昨午現身維園支持，談到近日政府推出多項「派糖」紓困措施，他指香港人不會被賄賂，政府不回應五大訴求，他都會繼續出來，昨日不是最後一次。對於有很多傳言解放軍會介入平定局勢，他覺得是恐嚇市民的不高明手段，如果是真，中央政府會摧毁一國兩制。

遊行變集會 何韻詩：政府剝削港人權利

何韻詩對於民陣本來的「止黑暴，制警亂」遊行不獲批准，改在維園集會，她認為政府正在剝削香港人的權利，警方同時以極權去打壓及傷害市民，歷史會記住這件事。她指政府及警方以不正常的手法打壓市民聲音，特首林鄭月娥出來都予人「高高在上、不可一世」的感覺，沒可能要求市民冷靜。對於有不少武警進行防暴演習的影片，何韻詩表示是白色恐怖，想令巿民滅聲，散播恐慌。她有感在抗爭路上要有清晰思考判斷。

藝人表態愛國 阮民安：不用留戀他們

阮民安說他過去一星期在網上做了很多文宣工作，呼籲更多香港人上街。他說︰「今天應該會有超過100萬人出來，保守估計都80萬人，落大雨也阻擋不到大家的決心，大家都互相講加油。」對於愈來愈多藝人表態愛國，他說︰「覺得這現象好慘，因為很多香港人看住他們成長，但他們為一些利益、制度而跪低，令追隨他們多年的粉絲非常失望。沒辦法，有些事不能回頭，在大是大非的情况下也決定不站在香港人這邊，大家也不用特別留戀他們。」

王宗堯本着良心派雨衣毛巾

王宗堯昨日在銅鑼灣向市民派雨衣及毛巾，他自問本着良心去做，對得住自己，就算被內地網民攻擊都無所謂。