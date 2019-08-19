接放學細仔扁嘴發脾氣 周家蔚被兒子hurt到喊

【明報專訊】周家蔚與兩名兒子、貝安琪一家三口與母親劉香萍、蔣怡一家四口出席沙田食店周年慶誌活動。最近周家蔚被兩名兒子hurt到喊，皆因兒子漸漸長大有自己的朋友仔，細仔不想她接放學，大仔又講了些說話傷了她的心，要同阿仔講道理。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

今次的活動主題為「三代同堂」，周家蔚表示如果家人在香港，洪家三代會經常見面，她笑說：「兩個仔的iPad有齊家人的聯絡電話，會逐一致電給他們傾偈。」

周家蔚稱兒子漸漸長大，除了要求在電話冊加入朋友仔的聯絡，還經常想跟朋友仔玩，為此被兩個兒子hurt到喊，「我去接細仔放學，細仔見到我一臉失望，很不開心，扁嘴兼有發少少脾氣，原來他想跟女同學搭火車返屋企；大仔就每日放學都想約朋友回家玩，我同佢講『放完暑假啦！之前已陪你們去了很多地方玩』，怎料大仔竟說：『去玩是爸爸付錢的。』小朋友不能這樣說話，我要立刻跟他講道理。」

對「港姐之母」離世傷感

談到「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）離世，家蔚很傷感，「覺得很突然，Rosa好惜我。」她形容Rosa對每樣事情都很認真，「我哋班港姐常講笑說，如果Rosa拍你手㬹，即是有說話跟你講。雖然Rosa有時會惡，但都是為你好，好似我經常因爛瞓遲到，會被她責駡，但她見我喊就知我知錯。我結婚時，Rosa看着我一副很安慰的樣子，感覺好似媽媽一樣。」

貝安琪恨生女

另外，貝安琪拍攝的微電影《一棵心中的許願樹》，早前分別在美國、德國和香港取景，是她首次寫劇本。她強調不是想轉做幕後，只是對寫劇本有興趣，早前試過幫朋友的獨立電影創作故事，至於另類題材如驚慄片都有興趣寫。

貝安琪透露兒子對演戲很有興趣，問她會讓兒子作幕前演出？她表示兒子現在以讀書為重。她又透露老爺有催她生多一個，她已準備好，想追個女兒，但一切順其自然，不想太大壓力，反正她還年輕。

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