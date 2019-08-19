容祖兒哼唱王菲金曲 謝霆鋒無力招架

【明報專訊】容祖兒前晚於紅館舉行第13場演唱會，請來好友謝霆鋒擔任嘉賓，祖兒大讚霆鋒好靚仔，是不老的傳說。她還哼唱霆鋒女友王菲的金曲《你快樂所以我快樂》，令霆鋒招架不住笑着走開。霆鋒自爆入紙紅館申請開演唱會檔期，兩年都不成功，聲言再遭拒絕就不開紅館個唱了。

娛樂組

前晚祖兒演唱會獲狄波拉、許晉亨父子 、祖兒弟弟夫婦等捧場。她介紹霆鋒出場時說：「如果張敬軒是靚仔，他是超級靚仔，人平時好chok，但有一顆溫柔的心，因為我見證過，佢專程由外地返港撐我，𠵱家我唱他的首本名曲。」她唱出《玉蝴蝶》，霆鋒隨即現身跟祖兒相擁，祖兒說：「Hello大佬！阿仔點解咁耐唔見你，你是否在北京忙緊？」霆鋒即時說：「我一路在香港拍戲，前兩日飛去第二度做嘢！」祖兒再笑他：「我以為你在北京過……你呢輪dry唔dry……」頓時令霆鋒尷尷尬尬，一臉羞澀。

霆鋒稱祖兒值得撐

霆鋒轉個話題，他對祖兒說：「記得你搵我當日仲病緊，聽不到你說什麼，我便說：『你唔好講嘢住，你要什麼都得』。」他指祖兒好抵撐：「所以全行有好多人撐她，我好衰，唔值得撐，我就唔撐㗎啦！」祖兒即掩臉說好感動，又指霆鋒為人夠真，他們由細玩到大，互相替對方成功開心，說「歌都有得唱」，然後哼唱着：「你快樂所以我快樂……（王菲的歌）」令霆鋒不知如何回應，笑着行開，觀眾就笑聲四起。祖兒叫他回來，霆鋒笑指她：「你幾時變成咁？」祖兒說自己在開心的環境就是這樣，又指霆鋒一直好想開演唱會，問觀眾想不想？觀眾即起哄說想。

霆鋒申請紅館期被拒

霆鋒突然爆料：「話時話，我想同紅館這個空間講，我入紙兩年（申辦演唱會），一次又一次被推翻，再推我就唔開啦！」祖兒未知是否怕霆鋒說得太盡，即刻幫他打圓場：「鋒哥，千錯萬錯都是我錯，唔好咁講，你知唔知我這個騷，都排咗好耐期，無論等到邊一日，今年又好，下年又好，總之大家都會等你，係咪？」觀眾報以歡呼聲和應。

接着二人合唱《阿門》，更與觀眾握手，祖兒不停對觀眾讚霆鋒：「係咪好靚仔，不老的傳說呀，食咗防腐劑呀！」

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