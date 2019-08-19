具惠善指丈夫變心 安宰賢結束3年婚姻

【明報專訊】《花樣男子》34歲女星具惠善與《來自星星的你》32歲男星安宰賢於2015年因合演韓劇《Blood》而戲假情真，兩人翌年閃婚；結婚3年，兩人昨日驚爆婚變。具惠善透過社交媒體自爆丈夫變心想離婚，還指摘所屬的HB娛樂偏幫隸屬同一經理人公司的安宰賢，鬧出合約糾紛。

文：蘇珮欣

具惠善昨日在社交媒體Instagram留言指安宰賢變心，稱丈夫想離婚，她則希望守護家庭。具惠善又指安宰賢原本計劃下周公布離婚消息。具惠善還上載與安宰賢之間的短訊通話截圖。訊息中顯示，他們討論離婚過程中出現意見分歧，安宰賢稱已跟有線頻道tvN綜藝節目《新西遊記》方面溝通好，下周會宣布離婚消息及公開雙方給傳媒的公告。

要安宰賢先通知外母遭拒絕

具惠善回覆安宰賢稱，不要在下周公開，要視乎她媽媽的狀况，「我媽媽的狀態比《新西遊記》更重要！」及後具惠善要求安宰賢跟外母見面，好讓她接受二人離婚一事。安宰賢卻表示只會致電外母解釋，聲稱「見面不知要說什麼」。具惠善對於安宰賢未能好好安撫其母親的情緒大表不悅，指丈夫未有實踐當初結婚時的承諾，應該直接跟外母見面謝罪，否則她不會罷休。據報具惠善母親當初反對女兒的婚事，好不容易才答應，如今兩人鬧離婚，具母受很大打擊，健康狀况不太好。

具惠善在網上爆料後，雖火速刪除文章及清空與安宰賢的合照，但仍惹來外界關注。傳媒紛紛向兩人同屬的經理人公司HB娛樂查詢。經理人公司發表聲明指他們因性格不合，不久前開始不和，最近因不和達到極點而決定離婚。具惠善最近聘請了律師向安宰賢提出協議離婚，於本月向法院申請離婚調解，預計下月完成程序。經理人公司重申，具惠善在網上公開離婚消息，讓安宰賢本人與經理人公司感到混亂，指她完全忽視雙方一直以來達成的協議。對於具惠善表示不想離婚的立場，基於涉及藝人私生活，經理人公司無法透露具體內容。

要求安宰賢支付房屋欠款

具惠善其後再次更新社交媒體稱，早就預料到經理人公司會發表聲明，指看到別人在罵自己，感到被背叛，並稱現在還不是達成協議的階段，公司所發的聲明未曾與她商量，又重申想守護家庭，並再次上傳與安宰賢的短訊截圖，稱她從公司一名高層口中得悉，安宰賢與公司社長在她背後罵她，故她不希望透過公司處理離婚一事，「我如果離婚又離開了公司，就什麼都沒有了」，她還要求安宰賢支付房屋欠款，並要求他在離婚協議中寫明他已變心、失去夫妻信任。

具惠善與經理人公司因發表不同立場，因而爆出解約傳聞，有指HB娛樂官網已刪除具惠善個人資料介紹，但經理人公司否認解約一事，解釋網站正進行更新。

夫妻同公司 開始出現問題

具惠善與安宰賢於2015年因合演《Blood》而撻着，2016年初爆出戀情，同年5月低調結婚。前年兩人演出tvN真人騷《新婚日記》，公開婚後生活而成為熱話，二人不時在網上曬恩愛，又夫妻檔出席公開活動，難怪爆出婚變消息後，外界十分驚訝。有傳媒爆料，今年初兩人關係仍不錯，直至今年5月具惠善加盟安宰賢的經理人公司HB娛樂後，感情才開始出現問題。

具惠善早前受訪時曾透露，安宰賢對她的愛好像只是一下子，而她則仍愛着對方，暗示感情早已出現問題。至於兩人今後的工作，具惠善昨晚亮相SBS電視台節目《我家的熊孩子》，SBS表示因具惠善在節目中公開與安宰賢的戀愛史，故會刪剪節目；安宰賢早前落實主演MBC新劇《有瑕疵的人們》，MBC表示計劃不變，會如期拍攝，預計今年11月首播。