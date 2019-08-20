夏萍設靈 林家棟泣不成聲 「契媽怕火 照遺願安排土葬」

【明報專訊】人稱Apple姐的資深演員夏萍（原名：盧少萍）於8月5日離世，享年81歲。昨日於萬國殯儀館孝思堂設靈，喪禮以佛教儀式進行，今晨出殯，遺體奉移將軍澳華人永遠墳場安葬。為契媽身後事出心出力的林家棟，昨日受訪時數度泣不成聲，難掩悲痛。他透露契媽生前講過驚火，故按照她的遺願土葬。他欣賞契媽率直，以前開工時常用粗口鬧他，又會互相「問候」。昨日到靈堂拜祭的圈中好友有謝賢、周聰、羅蘭、雪妮與丈夫唐佳、黎耀祥及張國強等。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「往生淨土」，遺照選用夏萍臉帶笑容的彩色照片，靈堂正中央擺放夏萍一對子女及契仔林家棟的心形花圈。不少圈中人也送上花圈悼念，包括黎明、劉德華、黃子華、劉青雲夫婦、吳君如、汪明荃與羅家英、黃秋生等。張國強、謝賢、羅蘭、周聰、黎耀祥、黃智賢、錢小豪、雪妮與唐佳、阮兆輝、梁健平、張頴康、麥長青及元秋等到靈堂拜祭。

「契媽捱到我回來見最後一面」

林家棟昨午約4點10分，戴上口罩、身穿素服抵達靈堂打點，表現平靜，但其後受訪時，談及契媽夏萍時數度落淚。

林家棟表示契媽生前講過驚火，所以按她遺願進行土葬。談到夏萍的壽年眾說紛紜？林家棟稱是81歲，「身分證寫大啲是當年來港時方便搵工作，我計番佢講過應是81歲」。問到夏萍身故原因？家棟說：「契媽7月底中風，加上有高血壓及糖尿病，醫生用藥物維持生命，因為年紀大，很難做大動作的醫治。我當時在內地工作，我同醫生講，可否讓契媽捱到我回來，醫生說盡人事。」家棟說完忍不住流淚，接着再說：「契媽已捱了兩個星期，用藥物吊住命，我返港見到她最後一面。」

談到與契媽的難忘回憶？家棟說與契媽由電視台到現在相處20多年，很欣賞契媽是率直的人，經常用粗口鬧他，最開心一起開工時，不停互相「問候」。有時他在片場被蚊咬，契媽會幫他𢱑痕，「好似媽咪照顧小朋友，我們的情分是這樣慢慢建立起來」。

承諾照顧夏萍到尾

問到夏萍有何遺願？他說：「佢擔心走了後會怎樣，我說不用擔心，有我在。她一個人很孤獨，我可以做的是陪住她。其實10年前已想安排她入護老院，但她不想。豈料她之後在家跌倒，10小時後才有人知，我就說一定要入護老院，跟住問杜琪峯可否安排她入藝進同學會的護老院，結果3日內辦妥。」家棟再次激動落淚說：「我叫她定啦，你叫得我做仔，我叫得你做阿媽，我話總之有我一日，我一定會照顧你到尾！」

張國強陪伴度過最後10日

張國強表示夏萍姐入院後，一直陪伴對方度過最後10日，見她安詳離去都很安慰，「契仔家棟，還有一兩名圈中人，以及其家人都有來見夏萍姐最後一面」。他說因家棟在內地拍戲，大家不停鼓勵夏萍姐，她也一直堅持，「她堅持到家棟回港那一天，見完家棟後整個人釋懷了，翌日便安詳離開，她給我印象，是一直很有自己的堅持」。

問夏萍何時患病？張國強稱對方一直都不舒服，有老人病很正常，加上跌倒留下創傷和中風。他透露夏萍姐前後跌過兩次，初次時有輕微中風，第二次跌倒令病情嚴重，加上年紀大，引起很多併發症。他與夏萍姐有很多難忘回憶，由對方演他媽咪開始，大家經常有講有笑，有時收工會開車載她。夏萍姐有很多有趣的地方，為人幽默，經常令大家啼笑皆非，又有個人風格，很值得後輩學習。張國強在靈堂與林家棟見了夏萍姐的遺容，覺得對方這日的妝容比平時更靚，很安詳，他們覺得很安慰。

謝賢：與夏萍老友鬼鬼幾好玩

謝賢逗留約半小時離開，他說與夏萍老友鬼鬼，來鞠個躬。問以前拍戲有何趣事？ 他說：「沒有，已經好久沒拍戲，以前當然很多時在一起。（覺得她為人如何？）你想我點講？（家棟稱契媽為人率直？）我跟她就幾好玩的。」

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