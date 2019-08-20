主力內地拍戲 劉永：掛念香港觀眾

【明報專訊】劉永近年主力在內地發展，久未在港露面，早前被電影《小Q》劇本和導演羅永昌打動參演一角，飾演任達華鄰居。今次回歸港產片，劉永表示掛念香港觀眾，只要有好劇本，他絕不介意回港拍戲。

與任達華惺惺相惜

劉永過去與任達華合作多次，惺惺相惜，今次還跟導盲犬合演，劉永大讚受導盲犬協會訓練、懂和人溝通的小Q十分乖巧，「好開心可以和動物拍戲，好考耐性，羅導演亦很有心機和耐性去拍」。他以前曾飼養兩隻古代牧羊犬，當愛犬離世時傷心欲絕，感覺似失去親人一樣。談及工作近况，他表示一直在內地拍戲，古裝、時裝也有，將來有機會希望回港拍自己喜歡的電影。

導演為出現疊聲致歉

《小Q》上映後曾有戲院出現口述影像疊聲情况，除原有的演員對白，還有一條旁白聲，雖然戲院已第一時間修正，但對小部分觀眾造成困擾，電影公司和導演都表示十分抱歉！羅永昌說：「《小Q》特意做了口述影像，讓香港18萬視障人士也可同步入戲院觀看，但出現了給視障人士的口述聲軌同步播出，引致一間戲院有兩條聲同時出現，已即時補救和跟進，但對受影響觀眾仍然感抱歉，戲院會加強警覺，避免再出錯。」

娛樂組