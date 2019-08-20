農夫上台倒米嗌觀眾退飛 容祖兒揭與張智霖「同居」關係

【明報專訊】容祖兒紅館演唱會前晚舉行至第14晚，她乘坐高空纜車跟歌迷唱K時，看到弟弟容逸恆，兩姐弟開心對唱。她趁放假前夕賣大包，嘉賓打孖上，邀請了農夫及張智霖。

農夫玩自嘲祖兒笑到跪地

祖兒請農夫出場合唱《特別嘉賓》，農夫發揮搞笑本色，令祖兒笑到跪地。陸永指祖兒之前邀請古天樂、劉德華、謝霆鋒等做嘉賓，粒粒巨星，笑祖兒請農夫任嘉賓是黐線；C君則向觀眾講對不起，笑言觀眾可以退飛，「若同人講去看祖兒演唱會，看那場嘉賓是農夫，是幾難聽，兩個垃圾」。祖兒笑到收不到聲，說千錯萬錯都是她的錯。

與張智霖合唱《祝君好》

農夫落台後，祖兒說因演唱會翌日放假所以賣大包，唱一首自己好鍾意的歌，當她唱《祝君好》時，張智霖在沒有預告下升上台跟祖兒合唱，觀眾驚喜瘋狂大叫，祖兒說：「今日想請大家食多粒糖。」張智霖形容與祖兒的關係是「遠親不如近鄰」，祖兒即爆出秘密：「我哋係同居關係！不過，同居不同層！我哋住同一大廈，見得他最多是在停車場和電梯，同舞台真係第一次！」張智霖則說兒子撞過祖兒很多次，但好怕醜，待祖兒出電梯後問是誰？他回答：「She is a diva！ 香港天后，Ｉ'm proud of you ！」他說是緣分令彼此成為好友。

娛樂組

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