「月9」難忘角色不敵織田裕二 木村拓哉玉森裕太新劇演師徒

尾上菊之助（左起）、及川光博和澤村一樹，落實演出新劇《Grand Maison東京》。

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉早前落實主演TBS電視台10月首播的新劇，扮演天才廚師，並伙拍《華麗一族》舊拍檔鈴木京香演出。TBS昨日公布劇名為《Grand Maison東京》，以及其他演出陣容，木村將與同門師弟、Kis-My-Ft2成員玉森裕太首度合作，扮演師徒。另一邊廂，在《週刊文春》舉辦的最難忘「月9」演員的選舉中，木村雖然有兩劇打入10大，卻屈居在織田裕二與福山雅治之下，未能稱王。

文：蘇珮欣

木村拓哉今年一口氣接了兩齣新劇，包括明年首播的富士電視台60周年台慶特備劇《教場》，以及TBS秋季檔期新劇《Grand Maison東京》，後者安排在逢周日晚播出，並邀來電影《在咖啡冷掉之前》塚原亞由子執導。

米芝蓮三星夢

新劇《Grand Maison東京》講述木村飾演法國餐廳主廚，擁有米芝蓮二星榮譽仍未滿足，急於升級做三星大廚，導致全餐廳上下員工不滿，加上餐廳發生一場意外，令他一夜間失去餐廳與拍檔。他最失意之時，遇上另一名廚師鈴木京香，二人一起追尋米芝蓮三星夢。此劇早前更專程前往巴黎拍攝外景。

《Grand Maison東京》除了木村擔正外，歌舞伎男星尾上菊之助、《半澤直樹》及川光博、《最強名醫》澤村一樹及Kis-My-Ft2成員玉森裕太，已落實參與演出。尾上菊之助在劇中扮演大反派，嫉妒木村的成就，因而多番阻撓對方。木村與及川光博在劇中亦敵亦友，是旗鼓相當的名廚。澤村一樹則扮演木村的師兄，一直鼓勵他重新振作。

與木村同屬尊尼事務所旗下的玉森裕太，飾演木村的徒弟，十分佩服其廚藝，卻一直忍耐着對方的臭脾氣。對於首次與大前輩合作，玉森裕太表示既緊張又期待。

福山雅治佔亞軍

另一方面，《週刊文春》昨日公布最難忘富士電視台「月9」劇演員的選舉結果，曾主演多齣「月9」劇的木村拓哉，不敵1991年《東京愛的故事》中扮演永尾完治的織田裕二，後者榮登冠軍。第2位是2007年在《神探伽俐略》飾演物理學教授湯川學的福山雅治。木村憑《悠長假期》及《律政英雄》包辦第3及第4位。其餘第5至10位依次為《101次求婚》武田鐵矢、《同一屋簷下》江口洋介、《交響情人夢》上野樹里及玉木宏、《東京愛的故事》鈴木保奈美及《大和拜金女》松嶋菜菜子。

其實從上述結果亦可看到近年日劇的變遷，富士「月9」（周一晚上9時）檔過去曾締造不少經典日劇，近年卻風光不再，不少「月9」劇平均收視甚至連雙位數也欠奉。