談血淚史 曾被「老公」當眾奚落 盧宛茵愧對子女爆喊

【明報專訊】盧宛茵（Madam Lo）前晚於旺角麥花臣場館舉行《盧師動眾Madam Show棟篤笑》，戲裏戲外的子女、合作過的藝人及無綫第2期訓練班同學齊現身支持。Madam Lo穿上徐小鳳經典的波波裙出場，唱出《風的季節》揭開序幕，全場鼓掌。其間她還化身Lady Gaga瞓身演出，跪在地上又唱又跳，非常賣力。訓練班同學上台和Madam Lo話當年，爆1970年代的Madam Lo不乏追求者，每天有不同男士來接她放工。Madam Lo扮失憶說：「有無記錯，我唔多覺，俱往矣！現在搵一個都無。」

記者：柯美

攝影：孫華中

盧宛茵（Madam Lo）首次舉行的棟篤笑前晚在麥花臣場館開鑼。Madam Lo在台上除了棟篤笑，更又唱又跳，極之賣力。到娛樂圈血淚史環節，Madam Lo用甜酸苦辣來形容40多年的演藝生涯，稱最難忘是曾遭劇中對手白眼和奚落。

「換作阿姐 佢會否這樣說？」

Madam Lo說：「某人演我老公，拍完一場戲，我們一起看playback，導演說OK，但這個人竟指住我，跟導演說：『take佢啦』，我整個人僵硬了，不識反應，全廠鴉雀無聲。這時助導走過來口窒窒問我是否補拍？ 我覺得很侮辱，走出廠致電給監製說辭演，最後在監製游說下才答應繼續演出。如果換作阿姐（汪明荃）演出，你們估這個人會否這樣說？」台下猛叫開名。但Madam Lo拒絕，她說：「開名就很是非、很八卦了，我不想樹敵，我人緣那麼好，就是因為我nice和隨和，要不然今晚沒那麼多人來捧場。」

婚姻失敗 膊頭千斤重

自認大情大聖的Madam Lo講到家庭忍不住落淚，覺得愧對子女，她說：「我其實不想講家庭，一講我就喊，好眼淺。我有段婚姻好失敗，很多年前離婚後，要自食其力；我要生活，小朋友又要生活費，要盡母親責任教育多名子女，當時個膊頭真的千斤重。我不想講，因為多年來好似對不起他們，令他們在破碎家庭長大，我知他們童年不開心，希望可以原諒我，我一直耿耿於懷，好似欠了他們。好彩現在兒孫滿堂，只欠他們心債。」說罷唱出梅艷芳的《心債》，兒子、孫仔孫女和朋友上台獻花。

鄭敬基望Madam再開棟篤笑

前晚邀得鄭敬基、林作及八両金等擔任嘉賓，鄭敬基唱出他的首本名曲《酒杯敲鋼琴》和張國榮的《Monica》，贏盡全場掌聲，他又取笑「肥媽」Madam Lo登陸兩次（66歲）才第一次做棟篤笑。不過他希望「肥媽」飾演最多藝人阿媽能成功申請列入《健力士世界紀錄》後再舉行棟篤笑。壓軸眾藝人和家人上台，大合唱開場的《風的季節》作結。

Madam Lo騷後接受訪問，表示對演出很滿意，做得很開心，見到一眾藝人、家人、親戚和好友來捧場很感動。她表示做這個騷壓力很大但開心，「唱歌、跳舞對我來說是新嘗試、新挑戰，扮Lady Gaga趴在地上又唱又跳都驚起不到身。至於會否再開，之後再算」。

受盡委屈 為照顧子女繼續拍

問到當年奚落她的藝人是誰？Madam Lo仍是不肯透露，「他仍在這個圈工作，但該次之後，我們已沒合作，當時是覺得很委屈，但我沒哭，演員的情緒很重要，好彩我夠堅強」。問她是否為照顧子女，所以最後都繼續拍攝？她說：「也是。我沒跟子女提及此事，我是個大情大聖、大癲大肺的人，過去了便算，不會放在心中，怎記得那麼多。不過，對家人的說話是心底話，令他們在破碎家庭成長很歉疚！」

前晚來捧場的藝人包括宣萱、尹揚明、黃智賢、麥長青、寶珮如及鄭世豪等，未能出席的「兒子」古天樂、呂方、林保怡、黎耀祥、王喜、溫兆倫、郭晉安、陳展鵬、羅仲謙及森美等則拍短片賀「阿媽」開騷。

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