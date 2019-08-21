「明福俠」組樂隊出新歌 黎明自爆初戀「食檸檬」

【明報專訊】黎明（Leon）於2016在社交平台活躍起來，並創作「明福俠」跟網民互動，表現幽默的一面，獲年輕網民睇高一線。「明福俠」成為icon，推出產品又有歌曲。最近「明福俠」又有搞作，5月組成樂隊Gingerbread，將昔日二人組合Raidas的經典作品《傾心》，改編成新歌《勁傾心》。過往是電腦效果為黎明加上「明福俠」面罩，昨日推出的《勁傾心》宣傳片，明福俠與神秘音樂人Auto Tom「真人」現身，一個戴南瓜頭，黎明則戴上特製的「明福俠」頭盔，勁搞笑。

娛樂組

黎明談到Gingerbread的組成，他表示「薑餅人」總會散發出一種開心的氣息，希望此樂隊的音樂，能為大家袪濕驅寒，有溫暖舒爽的感覺。他說：「Gingerbread其實是一個概念單位，主要是希望創作不同的音樂文化給大家，開闊大家的視野，所以Gingerbread將來可以是2人或3人，甚至是沒有明福俠也可以。」《勁傾心》注入hip hop元素，希望樂迷以全新態度看待廣東歌文化，擴闊大家的音樂品味，從而推廣香港的hip hop文化，為廣東歌帶來更多可能性。

「做人要經歷失戀才會成功」

「明福俠」黎明在《勁傾心》的短片中，分享搞笑的初戀經歷，原來初戀對象不是「阿May」，是15歲時暗戀的女同學Summer。當時是四眼仔造型的黎明被該女同學吸引，不敢正視對方，永遠側視，並且跟蹤對方回家，在3個月的跟蹤過程中，他發覺女同學「換畫」了。有次在下雨天，他拿着遮鼓起勇氣上前跟女同學說話，以為與她邊飲檸檬茶邊漫步是一件很浪漫的事，怎料「食檸檬」被拒絕。他還自爆曾跟同學被著校服的金毛飛打劫，他們身上只有9毫子也被搶去。黎明說：「現在回想起，覺得年少時為求初戀真是『傻癡癡』。不過，做人要經歷過失戀才會成功，因為要懂得痛，才會成長。」

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