投放感情拍MV 蔣嘉瑩幻想老公出軌即喊

【明報專訊】19年前，亞視劇集《我和殭屍有個約會II》讓觀眾留下深刻印象，連帶主題曲《假如真的再有約會》亦唱到街知巷聞；經過19年歲月洗禮，依然成為流行經典歌曲之一。原唱者蔣嘉瑩（Vivian）決定延續經典，「約會」同門師妹施匡翹（Zaina）合作，由監製張家誠編曲，嶄新演繹《假如真的再有約會》2019合唱版，為歌迷帶來新鮮感。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

伙拍施匡翹合唱金曲

重新灌錄合唱版，蔣嘉瑩勾起很多那些年的回憶。原來當年她是靠虛構的感情演繹，「當年唱這首歌時，我才10多歲，因為未拍過拖，又不太識中文，要靠英文翻譯歌詞理解內容，所以感覺當年唱得不夠入心入肺。經過多年的心路歷程，現時有家庭、有小朋友，再唱會比以前多些感情。今次與同公司新人施匡翹唱『少女合唱版』，希望有全新感覺。最搞笑是拍MV時，導演要我對鏡頭喊，於是幻想老公出軌，不需3秒我就喊出來；老公知道後，稱現實中的他絕不會，還指我屈他」。施匡翹亦自稱戀愛經驗不多，要憑空想像畫面。

開小型音樂會試水溫

為與歌迷有更多互動接觸，她們將於本月27日（下周二）開小型音樂會試水溫，稍後再計劃出新碟。第一次開音樂會，她們會現場演繹這首合唱歌，以及唱其他歌手作品，施匡翹也會唱自己的新歌《初心》。

施匡翹尚有兩年才大學畢業，畢業後正式加入樂壇做全職歌手。而蔣嘉瑩本身任職時裝公司，經常飛外地開會，又要照顧家庭和兒子，再加上唱歌，慶幸分配時間沒問題，即使辛苦，但得到開心和滿足感，所以不會放棄，堅持繼續唱。

場地：富薈旺角酒店

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com