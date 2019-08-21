傳占美霍士見異思遷 姬蒂荷瑪絲6年地下情玩完

自從跟湯告魯斯（右）離婚後，過去6年姬蒂荷瑪絲（左）只跟占美霍士傳緋聞。

占美霍士（右）昨日透過社交媒體上載他跟兩名女兒的合照，似有意藉親情來治癒失戀之痛。

被指是第三者的Sela Vave（左），最近多次公開她跟占美霍士（右）合照。（黑白圖片）

姬蒂荷瑪絲（左）跟占美霍士（右）的地下情傳足6年，直至今年5月二人才首次公開亮相紐約大都會博物館慈善晚宴，估不到亦是最後一次。

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）的前妻、《蝙蝠俠：俠影之謎》女星姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）跟金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）秘密拍拖6年，今年5月首次公開亮相紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），正當坊間盛傳二人好事近之際，男方日前被狗仔隊偷拍到拖着女歌手Sela Vave去派對，事後姬蒂回應：「與我何干？我們在數月前已經分手了！」

現年51歲的占美霍士，最近忙於為愛女歌蓮霍士（Corinne Foxx）首次擔綱主演的電影《鯊海47米：狂鯊出籠》（47 Meters Down: Uncaged）宣傳，繼上周父女一同出席新片首映禮後，前日占美再偕歌蓮及另一女兒Anelise Bishop參加電視台遊戲節目《Beat Shazam》，並把3人合照上載至社交媒體，落力爭取曝光率。

同日網上瘋傳占美與40歲「前湯嫂」姬蒂荷瑪絲已經分手的消息，雖然二人搞地下情已有6年，卻從未公開承認拍拖，因此雙方經理人均拒絕回應報道。不過，美國娛樂雜誌《人物》宣稱已獲得相關人士證實「分」訊。

傳樂壇新人是第三者

巧合的是，上周末有狗仔隊偷拍到占美拖着年輕女歌手Sela Vave離開洛杉磯夜店的照片，有傳女方是占美力捧的樂壇新人，生於猶他州的她，剛於今年7月移居洛杉磯，準備在樂壇大展拳腳。在過去數月，她已不只一次透過社交媒體上載跟占美合照，並尊稱對方是「恩人」。

究竟占美與姬蒂分手，是否涉及第三者？暫時仍是未知數。據知情人士透露，姬蒂日前與閨密聚餐，被問到占美疑似有新歡一事，她答道：「這是他的事，與我何干？我們在數月前已經分手了！」估計是二人出席Met Gala後一段短時間內發生的事。

自2012年與湯告魯斯離婚後，姬蒂迅即再墮愛河，翌年有傳她跟占美在紐約某慈善活動上共舞，結果擦出愛火；直至2017年，二人首次被狗仔隊偷拍到紐約共晉晚餐的照片，娛樂雜誌《美國周刊》引述知情人士透露：「他倆深愛對方。」並多次傳出婚訊，如今卻驚爆分手，實在令不少人「跌眼鏡」。