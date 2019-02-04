網上求教「LIHKG」點讀 何韻詩美國介紹「連登」

【明報專訊】何韻詩日前到美國三藩市演講，來去匆匆在當地只逗留36小時，又踏上歸途返港。阿詩表示此行是出席一個關於科技的會議，她會講述過去兩個多月香港所發生的事。她在facebook分享說：「十五分鐘嘅keynote主要係向世界講解香港人點樣用各種現存嘅工具，成功喺一個無領袖無大台嘅狀態下，大大力共同行咗70幾日。」

給香港人的掌聲

阿詩在演講中特別提及「連登」如何在是次運動上發揮作用，在演講前她為此苦惱，急在網上「問功課」，「到底『LIHKG』（連登）英文點讀？認真，請高人指點」，有800多個留言，不乏搞笑的創意回應，阿詩無奈說：「你哋真係好幫唔到手。」演講完後她再寫道：「成功用英文講到L-I-H-K-G。」她說受時差影響，某些部分的英文她說得不流暢，但台下觀眾很包容且專心，讓她感受到他們留意香港最近的事。她說：「其實一行出去已經好大掌聲，每次講到香港人點點點，一百萬人兩百萬人，都會得到歡呼（呢啲summit啲人一般都極冷靜），最後更全場standing ovation。唔好誤會，我係無誤會㗎，我知道全部全部掌聲都係畀香港人，亦因此感到無比驕傲，因為全世界都為香港人過去兩個幾月而感到震撼、感動。」阿詩透露未來兩個月會到5、6個地方，將香港人的故事帶到各地觀眾面前。

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