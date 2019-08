《屍殺列車》金義聖率劇組遮眼再撐香港

【明報專訊】韓國資深演員金義聖在賣座片《屍殺列車》扮演的大叔極自私,現實生活中的他即使社交網被內地網民洗版,他仍堅持在Instagram(IG)聲援香港人。自修訂《逃犯條例》風波以來,早於6月17日金義聖已透過IG上載兩張港人遊行的黑白照片,並留言:「我為你們感到驕傲。」本月7及15日,他亦先後表態支持,雖然有不少人讚好,但同時引來大批「關你這韓國人什麼事?」惡意留言,直到他祭出「六四坦克人」照片,才擊退內地網軍。

金義聖日前又再次上載自己用手遮着右眼的照片,聲援早前參與示威時被射爆眼球的女子,同時又留言讚本月18日香港有170萬市民上街,和平又堅強,很以香港人為傲。前日他在釜山為新片開工,更率領劇組一起遮着右眼拍攝大合照上載至IG,並以韓英兩語留言指他們都支持香港人,「You are not alone.We are all connected」。金義聖亦響應香港網民的「Eye For Hong Kong」行動,上載不同人士遮右眼的照片,還留言說照片陸續有來。另外,金義聖在facebook貼出附有韓國字幕的港台節目《鏗鏘集》的《721元朗黑夜》,並留言稱要把片段廣傳。