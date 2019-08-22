置業首期存款用作灌錄新歌 張彥博眼濕濕宣布10月開騷

【明報專訊】張彥博為10月15日的麥花臣演唱會舉行記者會，獲「跳躍F4」三名好兄弟：郭子豪、何廣沛及羅天宇到場支持。郭子豪問彥博為何不以海報中的赤膊造型示人，羅天宇笑言現在很多相片P圖，故要求看真身，3人隨即夾手夾腳把彥博的恤衫脫掉。彥博表示正積極健身操肌，希望演唱會上給觀眾帶來視覺上的突破。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

相隔不足10個月再度開騷，彥博希望每年都能舉辦一次演唱會，讓大家見到他的進步和成長，今次也會以新造型示人，會否除衫騷肌？彥博大賣關子，「除不除衫要入場看演唱會才知道，但我不會讓大家失望，我現在已搏命將自己由『白切雞』變成『朱古力』，因我本身是白底，白到似反光板，女生見到我都驚，所以近兩個月努力曬黑」。

兄弟騎劫演唱會

為了圓歌手夢，彥博自資六位數赴馬來西亞打造了三首新歌，這筆存款原本打算用來付買樓首期的，他講到其音樂理想便眼濕濕，「做音樂真的很貴，這是我的棺材本，但只要繼續有理想，就不會覺得嘥」。「跳躍F4」會否做嘉賓？彥博笑指從來不覺得3名兄弟是嘉賓，因他們會騎劫他的演唱會，自動上台演出，他亦感謝兄弟聲言會自掏腰包買票力撐他，彥博說：「郭子豪說會買50張，廣沛生日時就大大聲講會買雙倍，至於天宇較含蓄，但識做啦。」至於女嘉賓，彥博坦言向來驚女仔，故交由三名兄弟幫手，「陳瀅和劉佩玥應該會來捧場，我已邀請了歐陽震華來欣賞」。