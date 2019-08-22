奇洛李維斯參演《22世紀殺人網絡4》

【明報專訊】《22世紀殺人網絡》首部曲於20年前上映，一連3集全球票房高達16億美元（約124億港元），片中不少鏡頭及造型被奉為經典，更是男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）自《生死時速》後的事業第二春。據美國媒體報道，《22世紀殺人網絡4》落實開拍，並由原作中的拉娜華高斯基（Lana Wachowski）執導，奇洛李維斯和原作中的女主角嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也會回歸演出。華納電影主席Toby Emmerich表示，「我們非常興奮拉娜華高斯基回歸，她很有遠見，正在撰寫《22世紀殺人網絡》新片劇本」，據悉第4集預計明年開拍。

提起新片消息，丹尼爾卡特（Daniel Craig）宣稱最後一次主演鐵金剛電影的《Bond 25》，開拍至今一波三折，包括導演「劈炮」、主角受傷停工、片廠發生爆炸等，昨日終於傳來好消息，電影公司透過社交媒體發放一條黑白短片，正式宣布新片定名《No Time To Die》，片中丹尼爾卡特以傳統占士邦造型，從鏡頭左邊行到右邊，然後畫面逐漸拉遠，直至見到整個戲名為止。

《Bond 25》終於有正式片名

有關片段隨即在社交媒體瘋傳，粉絲大讚短片由畫面到配樂都充滿經典味道，令人相當期待。《No Time To Die》將於明年4月作全球同步公映。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com