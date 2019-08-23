公開李榮浩跪地求婚經過 楊丞琳感動到尖叫爆喊

【明報專訊】35歲台灣歌手楊丞琳與內地歌手李榮浩拍拖逾4年，李榮浩於上月11日34歲生日當天，向楊丞琳求婚成功。準人妻楊丞琳宣布婚訊後，昨日於北京出席簽約環球EMI記者會，首度分享李榮浩跪地求婚的驚喜過程，她形容自己當時爆喊及尖叫，非常感動，她預計婚禮於兩年內舉辦。她還爆求婚時媽媽不在場，事後知道很生氣。

娛樂組

楊丞琳上月11日於李榮浩生日踏入零時，在社交網上載攬着李榮浩的甜蜜照，祝男友生日快樂。到當天上午，李榮浩曬出楊丞琳戴着鑽戒與他的牽手相，宣布求婚成功。

讚李榮浩安排完美

楊丞琳昨日穿著黃色裙現身北京，出席簽約環球EMI記者會。她甜蜜公開李榮浩的求婚過程，她說當日凌晨她在社交網曬合照祝賀生日快樂時，李榮浩還未有求婚，是她發文後才行動，讓她很意外。她原本單純想送個旅行，當是給李榮浩的生日禮物，沒想到他會求婚。她自問是觀察力很強及敏感的人，竟完全沒發現，他安排得很完美。

定會公開求婚片段

當李榮浩突然跪地求婚時，她大哭及尖叫。當時有6名朋友在場見證，以及有4部相機拍下過程，楊丞琳說︰「未來我不會吝嗇，一定會讓大家看到這片段。」問到李榮浩當時說了什麼話令她點頭答應？她說：「他真的沒說什麼，我覺得他有很多感觸，我不會要求他成為一個要說很多話的人，那天已經夠感動了。」

兩年內舉行婚禮

楊丞琳與媽媽感情好，問到媽媽知道有何反應？她笑說：「求婚時媽媽不在場，我事後立即致電給她，但她沒接電話，只好傳短訊告訴她。媽媽知道後很生氣，嬲自己沒在現場。」婚禮何時舉行？她表示與未婚夫李榮浩都是工作狂，需要好好坐下來計劃，希望兩年內，不能讓大家聽到好消息後還要拖三四年才辦，這樣很奇怪，她也不希望，那樣她都快40歲了。

楊丞琳明年出道20周年，她透露新專輯已錄了6首歌，預計年底推出，並計劃明年舉行新的巡迴演唱會。楊丞琳有個有趣的心願，是希望有對清楚聆聽各方好聲音的招風耳。唱片公司高層特別送上「特製聲音收集器」給她，象徵公司輔助及希望她收藏各方音樂好手及好音樂。