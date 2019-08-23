容祖兒報答張敬軒 願做代母生B

【明報專訊】容祖兒前晚於紅館舉行第16晚演唱會，終於輪到大會星級調音師兼好友張敬軒（軒仔）擔任嘉賓。軒仔一番言論令容祖兒又喊又笑，她更表示軒仔如將來找不到女朋友，可以做代母幫他生B，但被軒仔拒絕。

讚祖兒不斷付出搵命搏

容祖兒與軒仔合唱《黃色大門》後，軒仔從袋中拿出一張小卡片，說是後台同事簽給她的一份小禮物，稱祖兒的身體有好多傷，單是腳的範圍，每日都要貼膠布穿演出的高跟鞋，有皮外傷又有內傷，指前日開騷前還要針灸及睇骨科。軒仔表示在台底10多晚，每晚都覺得祖兒是值得所有最好的東西在她身上發生。觀眾即報以掌聲及歡呼聲。軒仔又說祖兒好擔心不能將最好狀態帶上舞台，怕令觀眾失望，不斷付出搵命搏，凌晨完騷，喉嚨還要插着6支針，是為保證翌日有最好狀態見大家！祖兒這時聽到爆喊，軒仔攬着她安慰。

祖兒感謝軒仔，說想過對他的最大報答，然後望着軒仔說：「你將來識不到一個女朋友都好，我可以做代母，喺泰國捐精……」觀眾即時爆笑。張敬軒嚇一跳笑說：「咁我在泰國搵人做代母都得啦。」祖兒叉腰反問：「我好失禮你咩？我差啲咩？」軒仔說：「你啲基因……都好好，我覺得呢世珍惜做朋友緣分就夠了！否則我見到你媽咪時，不知叫外母好、還是Auntie好？有單身男士，真係可以上IG留言畀祖兒……容祖兒什麼都有，係差一主好人家！」軒仔之後換上有火龍果的外套，祖兒笑說：「你咪樂壇妖孽同火龍果姐姐？好得人驚呀大佬。」

娛樂組

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