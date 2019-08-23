防止被亂用 張家輝申請「渣渣輝」商標

【明報專訊】張家輝以普通話說：「大家好，我是渣渣輝（張家輝）」惹熱話，網民更為他改了「渣渣輝」這個外號。近日網上流出一張「渣渣輝」商標註冊列表截圖，當中包括玩具、體育用品、服裝、食物、美容服務等，申請人正是張家輝。根據「國家知識產權局官網」的信息顯示，張家輝於今年5月30日，共申請了45項「渣渣輝」的全品類商標，網民讚他有知識產權意識。《明報》向張家輝經理人鍾珍求證，他是否將「渣渣輝」申請為註冊商標？鍾珍回應說：「是的，是防止被人亂用。」

患感冒講普通話變笑話

張家輝曾表示不鼓勵別人叫他「渣渣輝」，但自己阻止不到，大家叫得開心覺得親切，他並不介意。有遊戲商推出一款名為「我是渣渣輝」的遊戲，遊戲廣告頁面上使用了張家輝的形象，但去年8月張家輝在微博發聲明，表示已在2018年2月終止了跟遊戲開發商的形象代言合作，無授權任何第三方使用張家輝的廣告代言形象，「我是渣渣輝」遊戲的開發商或運營方已經構成侵權。他又公開解釋過「渣渣輝」由來，當日他患感冒拍攝廣告後已很累，被要求再拍宣傳片，在不情願的狀况下，他很隨意的說：「大家好，我是渣渣輝。」成為笑話。

娛樂組