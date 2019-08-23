自資監製兼主持教育節目 陳慧珊籌備3年呻苦

【明報專訊】陳慧珊昨日為其監製兼主持的星級教育訪談節目《放學後》宣傳，老公鍾家鴻（Mike）也有到場支持。陳慧珊表示這個節目籌備了3年，難度在於不是普通坐着訪問，單是聽嘉賓的故事已花了很長時間，因為是無劇本的，要聽了才能構思，所以花了很多心機，剪片也剪足一年，現在還在趕製中。希望節目帶出除了家教、學教外，放學後懂得自教也很重要。

陳慧珊（Flora）昨日宣傳其監製兼主持的教育節目，即場播放宣萱、胡杏兒及吳鎮宇在節目中的片段。Flora表示很感謝17名好友幫手，每次講起都想喊，例如胡杏兒當時佗第2胎、懷孕6個月仍堅持去英國拍攝。至於吳鎮宇則覺得節目有意義，故每次開會都會邀Flora到屋企吃飯傾談，吃了5次飯，每次傾幾小時，感覺對方真心為節目好，也讓她更了解這個好朋友。

望為港人帶出正能量

Flora今次為節目首次擔任監製，坦言很辛苦，因做演員可任性一點，但做監製要兼顧很多東西，當中有很多工作人員都未合作過，感謝大家齊心合力去完成這件事。她表示製作過程中所有事情都是挑戰，因節目是自資拍攝，資源沒電視台那麼豐富，「最大挑戰是第一集，將我這3年的理念運用出來，以及訪問家長、老師、學生及教育工作者，帶出他們的心聲及面對的壓力」。她稱節目沒有劇本，要跟每名嘉賓傾好耐偈，然後為他們度身訂做故事，故不想辜負每名嘉賓的心機，也希望為港人帶出正能量。

難忘與吳鎮宇深入傾談

Flora再次感激每名嘉賓好友，包括顧紀筠為她「出山」，胡杏兒大住肚幫手等，又笑言識吳鎮宇那麼多年，從未試過跟對方深入傾談，「原來他的想法是很有哲學，他認為很多事情都不能強求，時間啱就會到，但我們也要準備好，機會來的時候要把握，這是我從他身上學到的」。她表示為趕製節目，犧牲了女兒的暑假旅行，不過女兒已12歲，諒解和支持媽咪，沒有投訴。之前女兒向學校請假跟着她去英國和美國拍攝，學校亦贊成，女兒在行程中感到疲累時會有少少不開心，但很快就無事。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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