遇靈異事件怕怕 衛詩雅不敢再拍鬼片

【明報專訊】林德信、衛詩雅及關寶慧主演的電影《雙魂》前晚舉行首映禮。此片是兩年前拍攝，衛詩雅重提拍攝經過猶有餘悸，「當時在鬼屋取景，每天都有怪事出現；我試過見黑影攝入牆內。最驚一次是有工作人員堅持到沒人敢上的3樓和4樓探險，講完即有水樽跌落地，那次感覺好近。到拍攝後期，我感到不舒服及好迷糊，於是關寶慧為我噴符水，才令我感覺稍好」。衛詩雅自爆小時候想看3級恐怖片，以為自己膽生毛，但經過今次後，以後也不敢再拍鬼片。

關寶慧表示在鬼屋的房間化妝已心知不妙，於是狂噴符水。她分享個人驚嚇事：「20年前我在家睡着，見到一名小女孩騎在我身上，令我動彈不得。20年後拍此片其中一幕，竟與當年相似，無論樣貌、造型和年紀都一樣，所以好驚，慶幸拍攝過程順利。」

關寶慧重現驚嚇事

關寶慧承認有預知能力，更能感應朋友身體哪些部位不適，試過感應到朋友太太患乳癌。林德信表示從來不敢看恐怖片，小時候看完驚足半年，今次拍攝前做足心理準備；他說如有女仔約看鬼片必搵藉口推搪，或者在對方面前扮大膽。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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