邀女神周慧敏做個唱嘉賓 馬浚偉茹素貧血 醫生勒令食肉

【明報專訊】入行26年的馬浚偉（馬仔）昨日在記者會宣布，將於10月底假演藝學院舉行7場《馬浚偉Dream Big演唱會2019》，抗癌歌手李明蔚到場打氣；馬仔透露陳志雲、JW王灝兒、泳兒、釗峰、余香凝等已答允當嘉賓外，還邀請了女神周慧敏（Vivian），在他10月26號正日生日上台，希望屆時與她合唱《最愛》或《美少女戰士》。

馬浚偉近年作多元化發展，之前推出發燒碟和演出舞台劇，均獲周慧敏支持，今次他開演唱會，亦一口答應當嘉賓，令他心情興奮，「讀書時已喜歡Vivian，經常聽她的歌，所以特別安排她在我生日當日上台做嘉賓。我還通知了一班好友，如黎姿、張玉珊、楊怡、馬國明等來捧場」。他稱在演藝學院演出的場地雖然較小，但音樂設備好，可跟樂迷拉近距離。

對花生和豆類敏感

馬仔為個唱將展開連串的體能訓練，例如跑步和做gym等，但他沒想過騷肌示人，自嘲瘦到得棚骨，言談間更透露年多前開始茹素，差點搞垮身體，「因為我對花生和豆類敏感，食素期間只食菜、麵包、雞蛋和餅乾，令營養吸收不平衡」。馬仔之前因頭暈看醫生，當時血壓很低，心跳得40幾，「我接受全身檢查，醫生說我營養不良導致貧血，中、西醫都勒令我要開始食肉，除非想死，所以現在每星期只吃兩日素」。

計劃讀中醫課程

向來不煙不酒、不愛夜生活的馬仔，自認是宅男一名，工作以外便專心讀書，他打算明年完成在北京大學的行政人員工商管理碩士課程（EMBA）後，便攻讀為期最少5年的中醫課程，正考慮在澳門選校進修，他說：「媽媽、妹妹以前也有病，我對食療一向有點研究。覺得讀中醫幫到自己之餘，又可以幫助別人。我退休後想開有機農場，可以自己種草藥。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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