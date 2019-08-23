約食飯變上節目唱歌 呂良偉雲南返港撐修哥

【明報專訊】由胡楓（修哥）主持的《流行經典50年》，前晚邀得呂良偉、余香凝及泳兒任嘉賓，久未在無綫亮相的呂良偉說：「原本我是打算請修哥吃飯，但他說有事不能來，反問我可否上他的節目，修哥叫到，當然可以。與修哥相識多年，我兒時就看他的戲，之後在TVB又有合作，他很重情重義，是我很尊重的前輩。」為了撐修哥，呂良偉專程由雲南回港上節目，翌日便返回內地繼續拍戲。

呂良偉表示平時都有唱歌，之前參演音樂劇《風雲》都是唱現場。問他可會否考慮回港拍劇？他說：「如果有好劇本，演員又好玩的話，都不是沒可能。」TVB有沒有找你？「沒有。對上一次合作已經是2009年《富貴門》，加上我在國內都有很多工作，不能抽身太耐。」

另外，泳兒希望嘗試作多方面發展，「除了做戲外，我對做主持都有興趣，有些潛能要去到臨場才會被激發出來」。

泳兒難忘被曱甴突襲

泳兒表示在台上試過很多蝦碌，例如無音樂、播錯歌及突然轉Key等，但她都會專業地完成演出，最驚是台上出現昆蟲，「試過有隻曱甴伏在我身上敏感部位，但又掃不到，只能裝作鎮定繼續唱，淡定勝過一切」。泳兒自言最驚是會飛的昆蟲，試過在屋企瞓覺時，有隻曱甴飛到她頭上，「真是嚇死！後來裝了防蟲網，曱甴就沒再出現」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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