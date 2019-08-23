安宰賢婚變遭廣告商解約

【明報專訊】韓劇《花樣男子》具惠善與《來自星星的你》安宰賢結婚3年，最近婚姻亮起紅燈，女方透過社交媒體指摘丈夫變心，令他受到千夫所指，刻意經營的好老公形象盡毁。由他代言的韓國化妝品牌Merbliss昨日宣布，由於他的形象與品牌理念並不相同，決定中止雙方合作。此外，亦有網民要求他辭演有線台tvN的綜藝節目《新西遊記7》，以及MBC電視台的新劇《有瑕疵的人們》，否則將會發起「罷睇」行動。另一方面，具惠善撰寫有關寵物的新書，原定本月推出，現已宣布延期出版。

安宰賢與具惠善之間的罵戰，前晚再度升級。安宰賢自稱婚後患上抑鬱症，從沒做過虧心事，只想守護家庭，批評具惠善的言論歪曲事實，讓他沒信心再維持這段婚姻。他又稱已向具惠善支付離婚協議金，並指二人分居後，女方曾於本月初擅闖他的住所。

具惠善事後解釋，婚後所有家務都是她一個人做，甚至連新居的裝修費都是她支付。具惠善又爆料指，安宰賢生日當天，明明已為他煮好飯菜，他卻懶理，自顧跟友人開派對，更以她不夠性感、身材欠佳為離婚理由。韓媒指，安宰賢對於具惠善的指摘感到委屈，打算公開二人結婚期間的手機短訊內容，現正尋求法律意見。

文：蘇珮欣