疑捲入政治風波 參演《殺手》被抽起 李佳芯未知《BB來了2》易角

【明報專訊】李佳芯與田蕊妮近日疑捲入政治風波，傳李佳芯遭無綫抽起劇集及易角，田蕊妮不獲無綫官方微博宣傳劇集《她她她的少女時代》。李佳芯昨日返電視城拍新劇《愛美麗狂想曲》，她表示目前演出及廣告工作都沒影響，但有聽聞她參演的劇集《殺手》會抽起，尊重公司決定。跟田蕊妮合演《她》劇的曹永廉表示，田蕊妮下周一（26日）如常宣傳。無綫方面回應表示公司的劇集有在內地發行，關注近期某些藝員可能引發內地觀眾敏感情緒，營運上會調整，包括選角。

李佳芯傳因6月在社交網呼籲香港人登記做選民，加上一些感言觸怒內地網民。雖然李佳芯曾澄清有關「港獨」指控，但傳她被內地封殺，無綫只好抽起她演出的《殺手》，另外兩套劇集《BB來了2》及《踩過界2》亦會換女主角。

「希望件事淡咗會好啲」

至於無綫官方微博被發現沒有宣傳田蕊妮演出的《她》劇，懷疑與她月初在社交網批評特首林鄭月娥的言論有關，激嬲內地網民，被官方微博封殺。

李佳芯昨日拍《愛美麗狂想曲》，對於傳遭內地封殺及被無綫雪藏，她說：「我覺得好被動，據我所知公司有他們的安排，相信公司衡量過才決定，做最好的安排，會尊重公司。」她表示《愛》劇尚有個多月拍完，暫時工作無影響。有指《BB來了2》與《踩過界2》易角？她說：「之前已聽到《BB來了2》會押後至明年才拍，係咪易角不清楚。《踩過界2》則未收到通知。」至於《殺手》，她坦言有聽聞被抽起，「之前聽過是台慶劇。其實公司安排有時都唔定，考慮不同因素，有聽過《殺手》會抽起先，原因不清楚」。她透露大部分的廣告合約未完，經理人一直有跟進，「暫時廣告商對我無任何不滿意聲音，我會繼續做好眼前工作，希望件事淡咗會好啲」。

無綫：純屬商業決定

無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢：「近期香港發生連串暴力衝突事件，某些藝員可能受內地觀眾特別關注和引發敏感情緒。無綫電視節目及劇集一直在內地發行，公司故此需要在營運上作出某些反應及調整，包括選角事宜，這純屬商業決定。」

曹永廉下周一伙田蕊妮宣傳

曹永廉昨日到新城接受訪問，稱不知田蕊妮傳被封殺，透露下周一會與田蕊妮唱歌為該劇宣傳。他說：「每個人都有立場，自己很難參與、畀意見，只能乖乖工作。」

《多功能老婆》10月播出

楊千嬅去年拍無綫劇《多功能老婆》，之前傳因周柏豪曾在IG呼籲登記做選民，受網民攻擊，令劇集播映無期。日前周柏豪刪去IG所有帖文，曾捲入港獨風波的千嬅，亦發聲明稱愛國愛港，有消息指《多》劇落實10月中播出，是四部台慶劇之一。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

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