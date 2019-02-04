暑期電影票房受反修例影響 《使徒行者2》半月未破850萬

【明報專訊】暑假快將結束，暑假電影檔由韓國型男朴敘俊主演的《驅魔使者》、張家輝與任賢齊合演的《沉默的證人》、衛詩雅和林德信主演《雙魂》前日壓軸登場。開畫單日票房，《驅魔使者》收$597,316，《沉默的證人》$334,987，《雙魂》$45,733。

《小Q》8日收約400萬

近兩個多月受反修訂《逃犯條例》風波影響，市民消費意欲逐漸下降，電影票房會否受影響？截至前日（8月22日），由三大影帝古天樂、張家輝及吳鎮宇合演的《使徒行者2：諜影行動》，上映15日票房收$8,421,727，仍未衝破1000萬大關。任達華主演的《小Q》上映8日收$3,972,759，以暑期黃金檔計，兩片票房未及預期。至於由古天樂伙拍劉德華主演的《掃毒2：天地對決》，在上月中上映時，反修例風波未至太激烈，票房理想，至前日累積票房$24,884,332。

其他西片及動畫電影依然有捧場客，截至前日《反斗奇兵4》收$87,075,744、《蜘蛛俠：決戰千里》$85,295,586、《獅子王 》$36,572,650、《狂野時速：雙雄聯盟》$34,585,761、《天氣之子》$13,870,900。

記者：柯美