捱過最艱難日子 馬賽自爆連婚戒都無買

【明報專訊】32歲的2008年港姐季軍馬賽，今年初宣布嫁圈外男友，6月誕下女兒Camellia。馬賽過往曾鬧出不少感情風波，最轟動是跟內地女製片人汪子琦及富婆Laura的同性三角關係，她更被爆出艷舞片段及不雅照，形象大受影響，約滿無綫後到內地發展。

馬賽近日接受《明周》訪問，談到與丈夫的相戀過程。她說丈夫是普通的圈外人，於2015年底在北京經朋友介紹認識。她當時忙拍戲，漸沒有聯絡。直至2017年初她的祖母去世，她很難過，機緣巧合跟對方恢復聯繫，她在寒風中拍完戲後患重感冒，對方噓寒問暖又送食物，令她好感動。加上對方有兩隻狗，是他們重要的「媒人」。兩人都不太注重儀式和物質，覺得OK便決定結婚，到現在連婚戒都沒買，簡單就好。

談到當年的桃色新聞，馬賽說最艱難的日子，跟自己說為了相信她的人，不能被打垮，要堅強及爬起來，就算哭着都要吃完一碗麵。她有好多要感謝的人，特別是許鞍華，那時對方透過她的經理人，找她為短片試鏡，拍檔更是吳鎮宇，她當時激動發抖哭了半小時，感恩還有人給她工作。試鏡當日她看到窗外的大海和陽光，那種死後重生的感覺畢生難忘。之後隻身到北京，跟在無綫獲保護的生活差天共地，她跟自己說要爭氣。

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