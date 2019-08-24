馮盈盈麥明詩投選心水港姐 看好黃嘉雯楊詠彤奪冠

1號黃嘉雯（左）與7號楊詠彤（右）被師姐睇好是冠軍之選。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《2019香港小姐競選》10名候選佳麗昨日出席無綫電視城記者會，宣傳全民投選競猜港姐三甲，參加者有機會得到總值超過30萬港元的獎金獎品；全台200名藝員當晚即場投選心水三甲，亦有機會獨得20萬獎金。有份出席活動的師姐馮盈盈、麥明詩、劉穎鏇、陳曉華，即場選出心水三甲，1號黃嘉雯及7號楊詠彤同得兩票，成為冠亞軍心水人選；3號梁敏巧、6號陳熙蕊及8號古佩玲則是季軍之選。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

1號黃嘉雯與7號楊詠彤被師姐看好是冠軍之選，她們均認為信心大增，同時亦添壓力；黃嘉雯多謝師姐分享貼士，授予應對技巧，希望決賽當晚能保持最佳狀態，不令大家失望。

楊詠彤稱沒花前男友錢

同被看高一線的楊詠彤，被爆狠飛「翻版阮兆祥」男友，更花盡對方金錢，她澄清分手後才決定選美求突破，強調拍拖時經濟獨立。

古佩玲澄清是港人

8號古佩玲被師姐看好入三甲，令她增加得獎信心。她被指靠爸爸任職內地前幹部身分拉票，她對傳聞感到震驚，澄清說：「我們一家在香港土生土長，爸爸是生意人，但向親友拉票不出奇。」

姚懿芠擔心傳聞影響選情

4號姚懿芠沒有得到4名師姐投票，而且是非多多，被指讀書時在校欺凌同學，更指她是同性戀者，卻頻頻「收兵」。姚懿芠一一否認和澄清，擔心不利傳聞影響選情。

馮盈盈當了「明燈」

身為師姐的馮盈盈和麥明詩表示，欣賞1號黃嘉雯談吐淡定，又認為7號楊詠彤身高取勝，但目前選出的心水名單，並非最後決定，佳麗尚有機會扭轉走勢。馮盈盈自爆之前看好的佳麗全被踢出10強，當了「明燈」，所以往後要揀穩陣大熱門。

劉穎鏇則對8號古佩玲額外加分，因為自己參選港姐時也同是19歲，打算活動後向她分享參賽貼士，她又大讚1黃嘉雯有氣質。

陳曉華否認與狄以達復合

卸任在即的陳曉華，將會在港姐總決賽表演，所以正努力減肥，她希望當晚能交棒給心水佳麗。有傳她與前度男友狄以達復合，她說：「只是食飯敘舊，目前想專注事業，不心急拍拖，沒有想太多復合問題，也不清楚狄以達的感情狀况。」

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