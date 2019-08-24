湯盈盈孖錢嘉樂出席家長會 呂慧儀為兒子明年升小學籌謀

【明報專訊】湯盈盈、呂慧儀、劉丹、單立文、滕麗名、張景淳等昨日為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳，介紹在戲中加入的新面孔，這班年輕人均飾演「朱凌凌」吳偉豪、「安仔」周嘉洛的大學同學。單立文自爆讀書時代好單純，脫離校園立即出去識女仔；已為人母的湯盈盈和呂慧儀，為子女準備開學忙得一頭煙。

湯盈盈兩女讀同一國際學校

湯盈盈的兩個女兒均讀同一間國際學校，3歲幼女Kassidy入讀幼兒班，6歲大女Alyssa升讀一年級，兩女已開學一星期，她和老公錢嘉樂日前參加家長會，認識女兒的學習環境，她笑說：「兩個女讀happy school，沒有太多功課，不過她們平時滿口英文，就靠嘉樂陪她們睇中文書，教講廣東話，至於普通話反而是兩個女教我和嘉樂，所以嘉樂的普通話進步了。」

呂慧儀為兒子面試做準備

呂慧儀指兒子Anton 9月升讀K3，「今年開始讓他坐校巴上學，學習群體生活」。最近她為兒子準備報讀心儀小學，曾是科大校花的她，會否為兒子增加面試機會？她說：「這些幾十年前的虛名，講出來被人笑，毫無幫助；我自己要做好多準備工夫，個仔對住陌生人就有點怕醜，所以幫他報朗誦和普通話班，好彩最近聽他自我介紹，都有紋有路。」

有「港姐之母」稱號的陳紫蓮（Rosa）早前因癌症病逝，呂慧儀表示獲悉慧妍雅集會為Rosa製作紀念冊，她會回家找舊照，以及撰寫悼念文，作一點心意。盈盈感慨說：「最近幾名前輩相繼離去，有夏萍、梁舜燕，我未收到Rosa喪禮資料，若不用開工會去送別。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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