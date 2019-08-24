躋身YouTube五大韓團 Twice奪Soba大獎

【明報專訊】由網上音樂平台Soribada舉辦的第3屆2019 Soribada Best K-Music Awards（簡稱Soba），前日起一連兩日在首爾舉行頒獎禮。女團Twice橫掃年度音樂大獎、Soba本獎及女團人氣獎，成為首晚的大贏家。Twice成員Mina患上恐慌症而停工，所以Twice僅得8人現身，她們在台上不忘感謝Mina，又謂正籌備新專輯，會以更特別的形象回饋粉絲支持。至於第2日頒獎禮，昨日下午的紅地氈環節，男團NCT 127、Astro、AB6IX、女團Red Velvet、男歌手朴志訓、金在奐等現身，《來自星星的你》朴海鎮擔任頒獎嘉賓，場面星光熠熠。

另一方面，韓媒引述統計報告顯示，過去一年（2018年7月至今年6月）在YouTube瀏覽量最高的韓國歌手或組合，頭5位依次為防彈少年團（BTS）、Blackpink、Twice、Momoland及EXO，而且單計這5隊韓團，合共已佔整體韓流音樂瀏覽量54.3%，當中BTS與Blackpink的瀏覽量更分別高達55.4億及45.9億次。當中網民最多是來自韓國（10.1%），其次是印尼（9.9%）、泰國（8.1%）、越南（7.4%）及美國（7.4%）。

文：蘇珮欣