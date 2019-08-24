《曳曳同學會》 香蕉成熟時

在鄰家大哥哥大姐姐眼中，這班男孩的行為實在幼稚得很，問題是，誰沒幼稚過？

童星積及卓林比（左起）、基夫威廉斯及畢迪諾恩為了拍攝衝出馬路的危險鏡頭，劇組事前做足準備工夫，藉着這個場面，象徵他們勇敢地突破障礙，向成長邁出一步。

【明報專訊】網上流傳參與反修訂《逃犯條例》的示威者中，不乏「千禧後」的小學及初中生，究竟他們是受到成年人「洗腦」，抑或年紀輕輕已「政治覺醒」？實在難以一概而論。相反地，青春性喜劇《曳曳同學會》（Good Boys）講述一班天真又傻氣的學生，對性充滿好奇，為了獻出初吻，鬧出笑話連篇。這個題材對大人或小孩來說，已是超越種族和文化的共同語言，不用洗腦，毋須覺醒，都能會心微笑。

中學生應否談戀愛？這個老掉牙的課題，由港產片《記得…香蕉成熟時》到台灣片《那些年，我們一起追的女孩》，早已開到荼蘼，如今落入《賤鄰50》諧星薛夫洛根（Seth Rogen）手上，又能如何搞出新意？由他監製的《曳曳同學會》，請來《Miss愛教壞》編劇真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）首次執導，開宗明義不是談情而是說性，見證12、13歲小男生「人細鬼大」的成長必經階段。

刷新原創喜劇開畫紀錄

《曳曳同學會》上周在美國開畫，成功趕走《狂野時速：雙雄聯盟》及《獅子王》等票房冠軍，更刷新原創喜劇今年的最佳開畫紀錄，證明對「性」充滿好奇心者，豈止一班少男？故事講述3名由小學升讀初中的死黨，為免在「咀嘴派對」上獻醜，竟然想到向美少女鄰居偷師，可是由他們出動航拍機偷窺開始，計劃已注定失敗，問題是究竟這場由無知與好奇交織而成的鬧劇，可以有幾荒誕？

曾經憑《奇蹟男孩》及《斗室》感動萬千觀眾的積及卓林比（Jacob Tremblay），跟《曳曳同學會》另外兩名童星：曾演美劇《酒私風雲》的畢迪諾恩（Brady Noon），以及《The Last Man on Earth》基夫威廉斯（Keith L. Williams），戲中合稱「豆袋哥」，表面上人細鬼大，瞞着父母在家偷睇三級片、把性玩具當作武器、說話夾雜大量粗言穢語等，事實卻是思想仍然幼稚得很，難怪鄰家的大哥哥大姐姐嘲笑他們似騎呢版《怪奇物語》。

開拍前要童星家長同意

雖然上述情節，幾乎是大部分男生成長的必經階段，不過監製薛夫洛根為童星試鏡時，仍得先徵詢他們的家長同意，才敢讓童星放肆。積及卓林比表現最興奮：「我終於可以名正言順講粗口了！」

為了培育3名童星的默契，導演鼓勵他們在拍戲的空檔，一齊打遊戲機、睇YouTube、在酒店泳池嬉水等，玩得愈投入，拍戲愈有默契。其實在拍攝《奇蹟男孩》的時候，積及卓林比身邊也有很多同齡小演員，可惜彼此甚少時間相處，更遑論要培養出兄弟情：「因為我把大部分時間都花在特技化妝上。」

低俗之外的窩心與溫馨

雖然《曳曳同學會》表面上是一齣「少少鹹、多多趣」的低俗喜劇，看過試片的《華盛頓郵報》及《芝加哥太陽報》等影評人，卻欣賞它潛藏在三級笑話下的窩心情節和溫馨對白。說到底，《曳曳同學會》都是一齣以成年人為目標觀眾的電影，正如薛夫洛根在預告片中，向3名童星說：「你們只可以拍，但不可以睇！」

文：張晴