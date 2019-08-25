基仔爆祖兒醉酒瘀事：攬完馬桶嗌好玩

【明報專訊】容祖兒19場紅館演唱會昨晚圓滿結束，前晚第18場的嘉賓是古巨基（基仔），他大爆容祖兒飲醉酒的傻事。祖兒介紹基仔出場時形容他特別專一，同老婆一齊會不停掃背脊，似幫細路仔掃風一樣，又鍾意講爛gag。基仔出場與祖兒合唱《愛得太遲》，之後祖兒責怪他這麼遲才來做嘉賓，是否忙生仔？基仔說：「未未未……我搞緊啲影視工作。」

容祖兒笑到趴地

基仔此時開始爆祖兒瘀事，說祖兒是好乖不識飲酒的女仔，有次霍汶希（Mani）與祖兒到他的屋企食飯，祖兒因之前有朋友生日遲到。基仔說：「當時祖兒到了我樓下按對講機，Mani即刻落去接她，但Mani 上來時話：『佢呀，喺樓下，保安同佢講，容小姐你可以入去，但她反問保安，你點知我姓容㗎！』嚇到Mani即刻扯她走。」祖兒聽到笑到差點企不穩，說不記得了。基仔續說：「你上到我屋企已經醉醉哋，第一件事坐喺地下，跟住向天不停發功，我以為你整整吓成個人可以飛起！」祖兒已經笑到又跪又趴在台上。基仔再說：「跟住你入咗廁所，班朋友話你好耐未出嚟，Mani不停敲門，但你無反應，之後個門鎖鬆開咗，見到你攬住個馬桶。我哋扶你起身，你話：『基仔！我發誓呢度係我嚟過最好玩嘅地方！』我唔知個馬桶咁好玩，早知我都玩吓啦！」全場爆笑。基仔還說當時有拍片。

祈求尾場演出順利

昨午容祖兒在紅館進行拜神儀式，祈求最後一場演出順利，大批歌迷守候。祖兒上香後走到歌迷前面揮手及取禮物，表現興奮。她風騷談到基仔爆料，「噚晚（前晚）古巨基笑死我呀」。

記者：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com